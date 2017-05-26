НБУ не намерен пересматривать прогноз роста ВВП в 2017 в связи со снижением промпроизводства в апреле

Национальный банк не намерен пересматривать прогноз роста валового внутреннего продукта в 2017 году в связи со снижением промышленного производства в апреле.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно данным Государственной службы статистики, падение промышленного производства в апреле углубилось до 6,1% в годовом измерении.

"Такие показатели были ожидаемыми для Национального банка и прежде всего отразили эффект от запрета торговли с неподконтрольными территориями Донбасса и захват ряда предприятий на этих территориях. По оценкам Национального банка, влияние этих событий на показатели деятельности ГМК, транспорта и других смежных видов деятельности будет растянутым во времени и наиболее существенно проявится именно во 2-м квартале 2017 года по причине исчерпания запасов сырья, тогда как переориентация на альтернативные источники снабжения требует определенного времени", - заявили в НБУ.

Кроме того, что углубилось падение в добывающей промышленности, производстве кокса и металлургии (отрасли, относящиеся к ГМК), в апреле замедлился прирост в пищевом производстве.

"Это также было ожидаемым. В частности замедлился рост объемов производства масла на фоне исчерпания запасов сырья. Также снизилось производство мяса, кроме домашней птицы, из-за ухудшения показателей выращивания соответствующих животных", - прокомментировала пресс-служба.

НБУ отмечает, что текущие показатели промышленного производства соответствуют прогнозу роста реального ВВП, обнародованного в инфляционном отчете (за апрель 2017 года), который предусматривает замедление экономического роста до 1,9% в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года промышленное производство сократилось на 6,1% по сравнению с апрелем 2016 года.