Капинвестиции в Украине в I кв.-2017 г. выросли на 21,4% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте 2017 года выросли на 21,4%, тогда как в первом квартале 2016 года - на 0,7%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2016 году выросли на 18%, по итогам девяти месяцев - на 16,4%, первого полугодия минувшего года – на 9,6%.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 года было освоено 64,8 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано в Луганской (на 68,2%), Запорожской (на 64,9%), Одесской (на 63,6%), Тернопольской (на 59%), Винницкой (на 57%), Днепропетровской (на 51,2%), Закарпатской (на 43,7%), Полтавской (на 43,5%), Черкасской (на 42,8%), Львовской (на 37,6%), Хмельницкой (на 34,5%), Черниговской (на 32,6%), Харьковской (на 25,9%) областях, Киеве (на 18,2%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период сократились в Ивано-Франковской (на 24,5%), Николаевской (на 17,3%), Волынской (на 15,8%), Киевской (на 9,5%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован в здравоохранении (в 2,5 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (в 2 раза); госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании – на 91,5%; сельском хозяйстве – на 57,9%; на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 42%; в сфере административного и дополнительного обслуживания – на 30,9%; промышленности – на 29,1%; в сфере информации и телекоммуникаций – на 18,2%; профессиональной, научной и технической деятельности - на 14,2%; финансовой и страховой деятельности – на 12,7%,

При этом в сфере в рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка падение капинвестиций составило 33,2%; в сфере недвижимости – на 38,3%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,6% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 52,4%, в здания и сооружения – 39,6% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 3,3 млрд капитальных инвестиций (5% от общего объема).



Капитальные инвестиции по видам активов за январь-март 2017 г.

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 64754,4 100,0 Инвестиции в материальные активы 62530,6 96,6 жилые здания 9239,1 14,3 нежилые сооружения 7251,9 11,2 инженерные сооружения 9124,9 14,1 машины, оборудование и инвентарь 24475,5 37,8 транспортные средства 9430,9 14,6 земля 215,7 0,3 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 678,7 1,0 другие материальные активы 2113,9 3,3 инвестиции в нематериальные активы 2223,8 3,4 из них программное обеспечение и базы данных 1092,2 1,7 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 834,7 1,3

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-март 2017 г.

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 64754,4 100,0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 488,1 0,8 средств местных бюджетов 2179,8 3,4 собственных средств предприятий и организаций 49622,4 76,6 кредиты банков и другие займы 3239,2 5,0 средства иностранных инвесторов 986,9 1,5 средств населения на жилищное строительство 6274,0 9,7 других источников финансирования 1964,0 3,0

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-март 2017г.

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к общему объему, % к январю-марту 2016г, % Справка: январь-март 2016г к январю-марту 2015г, % Всего¹ 64754,4 100,0 121,4 100,7 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10899,5 16,8 157,9 156,5 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 10785,3 16,6 160,5 156,7 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 102,8 0,2 57,0 156,9 Рыболовство, рыбоводство 11,4 0,0 275,7 68,4 Промышленность 22473,8 34,7 129,1 104,9 Строительство 9169,5 14,2 99,8 99,1 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 5171,3 8,0 96,8 149,0 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 422,2 0,7 137,5 84,9 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 3128,9 4,8 103,6 143,6 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1620,2 2,5 80,9 178,6 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 5414,6 8,4 142,0 111,6 Наземный и трубопроводный транспорт 3693,0 5,7 175,2 97,5 водный транспорт 50,8 0,1 128,8 145,2 Авиационный транспорт 210,2 0,3 209,2 73,8 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 1454,0 2,3 94,1 142,8 Почтовая и курьерская деятельность 6,6 0,0 45,9 238,4 Временное размещения и организация питания 266,7 0,4 94,0 149,7 -временное размещение 182,2 0,3 117,5 119,7 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 84,5 0,1 68,2 206,7 Информация и телекоммуникации 2818,6 4,3 118,2 25,3 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 615,1 0,9 90,6 99,6 Телекоммуникации (электросвязь) 1858,7 2,9 123,9 18,3 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 344,8 0,5 142,7 99,0 Финансовая и страховая деятельность 1373,6 2,1 112,7 108,7 Операции с недвижимостью 2432,8 3,8 61,7 171,8 Профессиональная, научная и техническая деятельность 668,0 1,0 114,2 112,3 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 417,3 0,6 124,5 83,0 Научные достижения и разработки 128,2 0,2 186,3 95,2 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 122,5 0,2 66,8 424,8 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 1750,5 2,7 130,9 148,3 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 1135,8 1,8 191,5 95,2 Образование 189,4 0,3 112,7 140,9 Здравоохранение и социальная помощь 648,9 1,0 246,6 180,0 Искусство, спорт, развлечение и отдых 273,9 0,4 204,4 60,8 Предоставление других видов услуг 67,5 0,1 118,6 223,0

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.