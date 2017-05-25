Капинвестиции в Украине в I кв.-2017 г. выросли на 21,4% - Госстат

Ведомство напоминает, что капитальные инвестиции в Украине в 2016 году выросли на 18%, по итогам девяти месяцев - на 16,4%, первого полугодия минувшего года – на 9,6%.
Согласно данным Госстата, в первом квартале 2017 года было освоено 64,8 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения АТО).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксировано в Луганской (на 68,2%), Запорожской (на 64,9%), Одесской (на 63,6%), Тернопольской (на 59%), Винницкой (на 57%), Днепропетровской (на 51,2%), Закарпатской (на 43,7%), Полтавской (на 43,5%), Черкасской (на 42,8%), Львовской (на 37,6%), Хмельницкой (на 34,5%), Черниговской (на 32,6%), Харьковской (на 25,9%) областях, Киеве (на 18,2%).
Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период сократились в Ивано-Франковской (на 24,5%), Николаевской (на 17,3%), Волынской (на 15,8%), Киевской (на 9,5%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован в здравоохранении (в 2,5 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (в 2 раза); госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании – на 91,5%; сельском хозяйстве – на 57,9%; на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 42%; в сфере административного и дополнительного обслуживания – на 30,9%; промышленности – на 29,1%; в сфере информации и телекоммуникаций – на 18,2%; профессиональной, научной и технической деятельности - на 14,2%; финансовой и страховой деятельности – на 12,7%,
При этом в сфере в рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка падение капинвестиций составило 33,2%; в сфере недвижимости – на 38,3%.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,6% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 52,4%, в здания и сооружения – 39,6% всех инвестиций
На капитальный ремонт активов направлено 3,3 млрд капитальных инвестиций (5% от общего объема).
Капитальные инвестиции по видам активов за январь-март 2017 г.
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|64754,4
|100,0
|Инвестиции в материальные активы
|62530,6
|96,6
|жилые здания
|9239,1
|14,3
|нежилые сооружения
|7251,9
|11,2
|инженерные сооружения
|9124,9
|14,1
|машины, оборудование и инвентарь
|24475,5
|37,8
|транспортные средства
|9430,9
|14,6
|земля
|215,7
|0,3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|678,7
|1,0
|другие материальные активы
|2113,9
|3,3
|инвестиции в нематериальные активы
|2223,8
|3,4
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|1092,2
|1,7
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|834,7
|1,3
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за январь-март 2017 г.
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|64754,4
|100,0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|488,1
|0,8
|средств местных бюджетов
|2179,8
|3,4
|собственных средств предприятий и организаций
|49622,4
|76,6
|кредиты банков и другие займы
|3239,2
|5,0
|средства иностранных инвесторов
|986,9
|1,5
|средств населения на жилищное строительство
|6274,0
|9,7
|других источников финансирования
|1964,0
|3,0
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за январь-март 2017г.
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к общему объему, %
|к январю-марту 2016г, %
|Справка: январь-март 2016г к январю-марту 2015г, %
|Всего¹
|64754,4
|100,0
|121,4
|100,7
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|10899,5
|16,8
|157,9
|156,5
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|10785,3
|16,6
|160,5
|156,7
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|102,8
|0,2
|57,0
|156,9
|Рыболовство, рыбоводство
|11,4
|0,0
|275,7
|68,4
|Промышленность
|22473,8
|34,7
|129,1
|104,9
|Строительство
|9169,5
|14,2
|99,8
|99,1
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|5171,3
|8,0
|96,8
|149,0
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|422,2
|0,7
|137,5
|84,9
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|3128,9
|4,8
|103,6
|143,6
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|1620,2
|2,5
|80,9
|178,6
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|5414,6
|8,4
|142,0
|111,6
|Наземный и трубопроводный транспорт
|3693,0
|5,7
|175,2
|97,5
|водный транспорт
|50,8
|0,1
|128,8
|145,2
|Авиационный транспорт
|210,2
|0,3
|209,2
|73,8
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|1454,0
|2,3
|94,1
|142,8
|Почтовая и курьерская деятельность
|6,6
|0,0
|45,9
|238,4
|Временное размещения и организация питания
|266,7
|0,4
|94,0
|149,7
|-временное размещение
|182,2
|0,3
|117,5
|119,7
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|84,5
|0,1
|68,2
|206,7
|Информация и телекоммуникации
|2818,6
|4,3
|118,2
|25,3
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|615,1
|0,9
|90,6
|99,6
|Телекоммуникации (электросвязь)
|1858,7
|2,9
|123,9
|18,3
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|344,8
|0,5
|142,7
|99,0
|Финансовая и страховая деятельность
|1373,6
|2,1
|112,7
|108,7
|Операции с недвижимостью
|2432,8
|3,8
|61,7
|171,8
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|668,0
|1,0
|114,2
|112,3
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|417,3
|0,6
|124,5
|83,0
|Научные достижения и разработки
|128,2
|0,2
|186,3
|95,2
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|122,5
|0,2
|66,8
|424,8
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|1750,5
|2,7
|130,9
|148,3
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|1135,8
|1,8
|191,5
|95,2
|Образование
|189,4
|0,3
|112,7
|140,9
|Здравоохранение и социальная помощь
|648,9
|1,0
|246,6
|180,0
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|273,9
|0,4
|204,4
|60,8
|Предоставление других видов услуг
|67,5
|0,1
|118,6
|223,0
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.