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В мае инфляция продолжила ускоряться, - НБУ
14:20 25.05.2017 |
По предварительным данным Национального банка, в мае инфляция в годовом измерении ускорилась согласно апрельским прогнозам.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Инфляция ускорилась, как отмечается, в первую очередь в результате подорожания сырых продуктов питания и увеличения тарифов на административно регулируемые услуги.
НБУ отмечает, что в то же время усиливается потребительский спрос, что также было заложено в макропрогноз, утвержденный во время предыдущего заседания правления по монетарной политике.
"Так, наблюдается повышение реальных зарплат населения, в том числе за счет повышения минимальной зарплаты с начала года. Как результат, розничный товарооборот продолжает восстанавливаться - в апреле он вырос на 6,1% в годовом измерении", - объясняет Нацбанк.
В целом же показатели экономического роста были близкими к прогнозам НБУ: в 1 квартале ВВП вырос на 2,4%.
При этом НБУ считает достижимыми цели по инфляции на 2017 и 2018 на уровне 8% +/- 2 п.п. и 6%.
Согласно прогнозу НБУ, инфляция замедлится до 9,1% на конец 2017 и 6% на конец 2018 года.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года потребительские цены повысились на 0,9%.
В январе-апреле инфляция составила 4,9%.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает рост инфляции на уровне 8,1%.
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