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Пенсионный стаж будет состоять из двух частей - Рева
13:56 25.05.2017 |
Пенсионный стаж, который будет учитываться при исчислении пенсий, будет состоять из двух частей: из стажа до 2000 года и стажа после 2000 года. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба.
"До 1 июля 2000 года - это стаж, будет учитываться по материалам трудовых книжек. А после 2000-го года - это стаж, учитывается в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда. Там открыты счета на каждого работающего, по которым и ведется учет всех уплаченных взносов. Кроме того, с 2004 года начал вестись учет не просто выплат ли выплат, но и уплаченной суммы", - сказал министр.
Министр подчеркнул, что и первый, и второй стаж абсолютно равнозначны для расчета пенсий.
Вчера премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что пенсии в Украине будут повышены на постоянной основе.
Ранее премьер говорил, что приблизительно 1, 38 млн пенсионеров получат повышение пенсии до 200 грн. 1,2 млн - от 200 до 500 грн, 1,9 млн - от 500 грн до 1 тысячи в месяц. Еще 1,1 млн граждан получат тысячу гривень ежемесячной доплаты.
Согласно постановлению Кабинета министров N334 от 17 мая, выплата пенсий и денежной помощи будет осуществляться по указанному в заявлении месту фактического проживания получателя в пределах Украины.
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