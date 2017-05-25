Насиров оказывал содействие в расследовании дела о налоговых площадках - Матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос констатирует, что отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров содействовал расследованию незаконных схем бывших налоговиков ("налоговых площадок").

"Это пришлось дольше расследовать, так как невозможно было окунуться в дебри такой сложной организации, которая длительное время реформировалась в разные "Минздох", ГНС, фискальная служба и др.", - сказал А.Матиос в эфире телеканала "112 Украина" в среду вечером.

Он подчеркнул, что когда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал военной прокуратуре уголовное производство о налоговых площадках, то было проведено совещание. "Председателем от Государственной фискальной службы был Роман Насиров, и если бы не его содействие реальное в предоставлении всех возможных аналитических, информационных и т.д. ресурсов, мы бы это не смогли исследовать", - добавил А.Матиос.

На вопрос ведущей, засчитается ли это Р.Насирову, в отношении которого открыто уголовное производство, главный военный прокурор заметил: "Я не могу считать, я констатирую факт. Засчитывается - я не знаю...".

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта 2017 года детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

7 марта Соломенский райсуд г.Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, он вышел из-под стражи.

Что касается дела о "налоговых площадках", то утром в среду, 24 мая, правоохранители проводили в 15 областях Украины операцию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов, причастных к организации функционирования т.н. налоговых площадок, связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

