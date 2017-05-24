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Госбанки с 2018 года не будут докапитализироваться за счет бюджетных средств - первый замглавы ведомства
19:24 24.05.2017 |
Проект бюджетной резолюции на три года не предусматривает докапитализацию госбанков с 2018 года за счет бюджетных средств, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
"Сейчас мы на финальной стадии разработки бюджетной резолюции на три года. Мы не предусматриваем с 2018 года каких-либо капитализаций банков, это наша стратегическая позиция", - сказала она, представляя проект реформирования государственного банковского сектора, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду.
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