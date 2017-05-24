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В апреле промышленное производство сократилось на 6,1% из-за блокады Донбасса, - Минэкономики
19:10 24.05.2017 |
Министерство экономического развития и торговли заявляет, что в апреле 2017 года по сравнением с апрелем 2016 года промышленное производство в Украине сократилось на 6,1% по причине чувствительности промышленности Украины к блокаде Донбасса.
"Падение промышленного производства, которое по итогам апреля сократилось на 6,1% относительно апреля 2016 года, является результатом высокой чувствительности промышленности Украины к блокированию грузовых перевозок на востоке страны, которое началось в конце января текущего года", - говорится в нем.
Согласно сообщению, в апреле углубилось падение объемов производства в энергетическом секторе промышленности и в горно-металлургическом комплексе.
С учетом данных Госкомстата, положительные результаты деятельности сохраняются в пищевой промышленности и производстве мебели, другой продукции; ремонте и монтаже машин и оборудования.
Также в сообщении говорится, что сокращение производства в металлургии связано с остановкой с февраля Алчевского металлургического комбината(Луганская область), Енакиевского металлургического комбината(Донецкая область), "Донецкстали" (Донецкая область), а также захватом боевиками угольных предприятий ДТЭК на временно неконтролируемой территории, что сформировало дефицит энергоресурсов, который не компенсировался аналогами, в том числе импортом.
Согласно сообщению, вышеуказанные факторы также нивелируют фактор улучшения внешней конъюнктуры, а именно рост мировых цен и расширение внутреннего потребительского спроса.
Сокращение в производстве электроэнергии вследствие продления чрезвычайных мер на рынке электроэнергии (временная остановка отдельных ТЭС и ТЭЦ) также имело мультипликативный негативный эффект на все отрасли промышленности.
Как сообщали Українські Новини, 15 марта Совет национальной безопасности и обороны решил временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения с неподконтрольных территорий.
Министерству внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии при участии Службы безопасности было поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями и создать условия для привлечения общественного контроля по выполнению этого решения.
Также данным ведомствам было поручено принять дополнительные меры по укреплению общественной безопасности и противодействию диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.
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