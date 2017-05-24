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Россия сняла с Украины соляное эмбарго
18:01 24.05.2017 |
Россия с 20 мая сняла запрет на импорт украинской соли.
Об этом свидетельствует постановление российского правительства №604 от 20 мая 2017 года, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Согласно документу, отмена эмбарго распространяется как на столовую и денатурированную соль, так и на чистый хлорид натрия и продукцию, полученную из морской воды.
Эмбарго не распространяется на товары, предназначенные для производства лекарств, медизделий и биодобавок. На них нужно получить подтверждение целевого назначения от Министерства промышленности и торговли РФ.
Напомним, что запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года. При этом в 2014 году Артемсоль являлась одним из главных поставщиков соли в Россию. Пищевую соль Артемсоли перестали завозить в РФ в начале 2015 года. Однако в мае 2016 года данный запрет был снят.
7 августа 2016 года Россия внесла украинскую соль в перечень запрещенных товаров. Запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года.
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