Россия сняла с Украины соляное эмбарго

Россия с 20 мая сняла запрет на импорт украинской соли.

Об этом свидетельствует постановление российского правительства №604 от 20 мая 2017 года, подписанное премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, отмена эмбарго распространяется как на столовую и денатурированную соль, так и на чистый хлорид натрия и продукцию, полученную из морской воды.

Эмбарго не распространяется на товары, предназначенные для производства лекарств, медизделий и биодобавок. На них нужно получить подтверждение целевого назначения от Министерства промышленности и торговли РФ.

Напомним, что запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года. При этом в 2014 году Артемсоль являлась одним из главных поставщиков соли в Россию. Пищевую соль Артемсоли перестали завозить в РФ в начале 2015 года. Однако в мае 2016 года данный запрет был снят.

7 августа 2016 года Россия внесла украинскую соль в перечень запрещенных товаров. Запрет на ввоз соли из Украины и ряда других стран Россия вводила с 1 ноября 2016 года.



