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Кабмин утвердил целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины до 2021
Кабинет Министров утвердил Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на среднесрочную перспективу (до 2021 года).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.
В рамках данной программы предполагается реализовать меры, направленные на обеспечение финансового оздоровления предприятий, интеграцию науки и производства, упрощение процедур мониторинга и анализа благодаря автоматизации управленческих процессов.
В планах на ближайший год - несколько пилотных проектов, которые позволят оценить возможности украинского ОПК адаптироваться к международным нормам и процедурам, в частности действующим в странах Организации Североатлантического договора (НАТО).
Кроме того, программа содержит мероприятия по созданию и обновлению производственных мощностей предприятий ОПК по отраслевому принципу, что позволяет внедрять государственные отраслевые программы, такие как Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии, принятая Кабмином в марте этого года.
Программа находится под грифом "секретно".
Как сообщали Українські Новини, в марте Кабмин одобрил концепцию создания предприятий по изготовлению боеприпасов.
В апреле Кабмин одобрил выделение дополнительно 190 млн гривен на повышение безопасности складов с боеприпасами.
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В рамках данной программы предполагается реализовать меры, направленные на обеспечение финансового оздоровления предприятий, интеграцию науки и производства, упрощение процедур мониторинга и анализа благодаря автоматизации управленческих процессов.
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