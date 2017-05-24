Кабмин утвердил целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины до 2021

Кабинет Министров утвердил Государственную целевую программу реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на среднесрочную перспективу (до 2021 года).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, передают Українські Новини.

В рамках данной программы предполагается реализовать меры, направленные на обеспечение финансового оздоровления предприятий, интеграцию науки и производства, упрощение процедур мониторинга и анализа благодаря автоматизации управленческих процессов.

В планах на ближайший год - несколько пилотных проектов, которые позволят оценить возможности украинского ОПК адаптироваться к международным нормам и процедурам, в частности действующим в странах Организации Североатлантического договора (НАТО).

Кроме того, программа содержит мероприятия по созданию и обновлению производственных мощностей предприятий ОПК по отраслевому принципу, что позволяет внедрять государственные отраслевые программы, такие как Государственная целевая программа создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии, принятая Кабмином в марте этого года.

Программа находится под грифом "секретно".

Как сообщали Українські Новини, в марте Кабмин одобрил концепцию создания предприятий по изготовлению боеприпасов.

В апреле Кабмин одобрил выделение дополнительно 190 млн гривен на повышение безопасности складов с боеприпасами.