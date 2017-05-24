Минфин рассматривает возможность создания госкомпании по управлению проблемными активами госбанков - замглавы ведомства

Министерство финансов Украины рассматривает возможность создания госкомпании по управлению проблемными активами госбанков, сообщила первый заместитель министра Оксана Маркарова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности в Киеве в среду.

"У нас на стадии обсуждения создание такой институции, которая могла бы поработать на первом этапе с проблемными активами именно государственных банков, и если такая работа будет успешной, на второй стадии могла бы быть открытой для всего банковского рынка", - сказала она, представляя проект реформирования государственного банковского сектора.

О.Маркарова при этом допустила, что такая госкомпания могла бы быть создана при участии средств международных партнеров - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК).

"Мы не говорим о вопросе выкупа за большие деньги неработающих кредитов, мы не говорим о необходимости капитализировать огромными средствами эту институцию. Мы говорим о том, что нужно предоставить ей полномочия более эффективно урегулировать кредиты, нужно законодательно предоставить право государственным банкам списать эти кредиты, продав их по рыночной цене этой организации", - сказала она, добавив, что речь идет о кредитах, которые в большинстве случаев зарезервированы, некоторые даже на 100%.

Как сообщил в ходе заседания народный депутат Михаил Довбенко (депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко"), около 70% неработающих кредитов приходится на банки с госдолей.

Как сообщалось, уровень проблемных кредитов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2017 года составлял 55,1%, что на 0,79 п.п. больше, чем месяцем ранее. Общий объем кредитного портфеля при этом сократился на 0,38% - до 1,032 трлн грн.

Львиная доля нерабочих кредитов приходится на госбанки - 69,96%, еще 47,57% сосредоточено в иностранных банковских группах и 23,31% в банках с частным капиталом.

Доля проблемных активов банковской системы, с учетом внебалансовых обязательств составляет 28,48%. При этом общий объем таких активов на 1 апреля составляет 2,115 трлн грн.

