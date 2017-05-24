В январе-апреле объем стройработ увеличился на 17,8% до 20,3 млрд гривен

В январе-апреле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-апрелем 2016 года увеличился на 17,8%, или на 3,067 млрд гривен до 20,299 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В том числе в январе-апреле 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 11,381 млрд гривен (из них жилые составили 6,331 млрд гривен, нежилые - 5,050 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 8,917 млрд гривен.

Индексы строительных работ составили 118,5% (116,9% и 120,7%) и 117% соответственно.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-марте составили 81,3% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 9,9% и 8,8% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличился на 19,4%, или на 2,302 млрд гривен до 14,170 млрд гривен.

В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-апреле, млн гривен:



Выполнено строительных работ

Объемы стройработ в январе-апреле, млн гривен Доля в общем объеме стройработ, в % Строительство, всего 20 298,7 100,0 Здания и сооружения 11 381,3 56,1 из них



- жилые 6 331,3 31,2 - нежилые 5 050,0 24,9 Инженерные сооружения 8 917,4 43,9 в том числе:



транспортные сооружения 1 088,7 5,4 - автострады, улицы и дороги 695,2 3,4 - железные дороги 188,1 1,0 - взлетно-посадочные полосы ...1 ...1 - мосты, эстакады, тоннели, метро ...1 ...1 - порты, каналы, плотины и другие водные сооружения 123,2 0,6 трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 2 441,3 12,0 - магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач 1 371,9 6,7 - местные трубопроводы и коммуникации 1 069,4 5,3 комплексные промышленные сооружения 4 279,6 21,1 - сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий 3 084,5 15,2 - сооружения предприятий электроэнергетики 577,5 2,8 - сооружения предприятий химической промышленности 55,3 0,3 - сооружения металлургических предприятий 562,3 2,8 - другие инженерные сооружения 1 107,8 5,4 из них:



- сооружения спортивного и развлекательного назначения 23,0 0,1

1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.