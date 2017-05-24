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В январе-апреле объем стройработ увеличился на 17,8% до 20,3 млрд гривен
17:07 24.05.2017 |
В январе-апреле 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-апрелем 2016 года увеличился на 17,8%, или на 3,067 млрд гривен до 20,299 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.
В том числе в январе-апреле 2017 года работы по строительству зданий и сооружений выполнены на 11,381 млрд гривен (из них жилые составили 6,331 млрд гривен, нежилые - 5,050 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 8,917 млрд гривен.
Индексы строительных работ составили 118,5% (116,9% и 120,7%) и 117% соответственно.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в январе-марте составили 81,3% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 9,9% и 8,8% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2017 года объем выполненных строительных работ по сравнению с январем-мартом 2016 года увеличился на 19,4%, или на 2,302 млрд гривен до 14,170 млрд гривен.
В 2016 году объем выполненных строительных работ по сравнению с 2015 годом увеличился на 13,1%, или на 8,217 млрд гривен до 70,942 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-апреле, млн гривен:
Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-апреле, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|20 298,7
|100,0
|Здания и сооружения
|11 381,3
|56,1
|из них
|- жилые
|6 331,3
|31,2
|- нежилые
|5 050,0
|24,9
|Инженерные сооружения
|8 917,4
|43,9
|в том числе:
|транспортные сооружения
|1 088,7
|5,4
|- автострады, улицы и дороги
|695,2
|3,4
|- железные дороги
|188,1
|1,0
|- взлетно-посадочные полосы
|...1
|...1
|- мосты, эстакады, тоннели, метро
|...1
|...1
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|123,2
|0,6
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|2 441,3
|12,0
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередач
|1 371,9
|6,7
|- местные трубопроводы и коммуникации
|1 069,4
|5,3
|комплексные промышленные сооружения
|4 279,6
|21,1
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|3 084,5
|15,2
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|577,5
|2,8
|- сооружения предприятий химической промышленности
|55,3
|0,3
|- сооружения металлургических предприятий
|562,3
|2,8
|- другие инженерные сооружения
|1 107,8
|5,4
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|23,0
|0,1
1 Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
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