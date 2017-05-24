Луценко за объединение в одном министерстве функций Минфина, ГФС и Службы финрасследований

Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает за объединение в одном министерстве функций Министерства финансов, Государственной фискальной службы и Службы финансовых расследований.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время отчета за год работы на должности, передают Українські Новини.

"Я бы рекомендовал рассмотреть возможность возобновления Министерства финансов и сборов в виде, где заместитель будет отвечать за таможни, заместитель - за налоги, заместитель - за фискальную службу расследований и заместитель - за расходы из государственного бюджета. Так есть в большинстве европейских стран", - сказал Луценко.

Он отметил, что как генпрокурор остро ощущает, что, ликвидировав налоговую милицию, взамен ничего не предложили.

"Мы должны создать единый орган фискальных расследований, который прекратит походы силовиков в погонах и с автоматами к бизнесу", - сказал генпрокурор.

Он признал наличие возбуждения уголовных дел в интересах бизнеса, добавив, что не раз сталкивался с таким лично, закрывал такие дела и увольнял таких прокуроров.

Луценко подчеркнул, что для создания такого единого органа нужно политическое решение Рады.

Он выступил за скорейшую передачу функции экономического следствия от разных силовых структур Службе финансовых расследований.

Как сообщали Українські Новини, в марте Кабинет Министров одобрил законопроект о Службе финансовых расследований.

В марте 2014 года Кабмин решил ликвидировать Министерство доходов и сборов, в мае Кабмин создал Государственную фискальную службу, подотчетную Министерству финансов, и в июле уполномочил ее исполнять функции Миндоходов.