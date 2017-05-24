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Арендные ставки в столичных ТРЦ в I кв. выросли на 4,5% - JLL
Максимальные ставки аренды на рынке качественных торгово-развлекательных центров (ТРЦ) Киева в январе-марте 2017 года увеличились на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и достигли $815/кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), сообщает консалтинговая компания Jones Lang LaSalle (JLL) в Украине.
"Рост арендных ставок обусловлен восстановлением потребительского рынка, увеличением активности ритейлеров - как украинских, так и международных, а также уменьшением объема вакантных помещений в торговых центрах на фоне нулевого ввода объектов", - говорится в пресс-релизе JLL.
Согласно ему, индивидуальные договоренности о фиксации курса доллара, которые наблюдались в 2014-2016 гг., практически полностью уступили место новым договорам аренды с указанием рыночной арендной ставки в иностранной валюте.
"В первом квартале наблюдались рост спроса со стороны локальных ритейлеров и восстановление активности иностранных торговых операторов, что наряду с отсутствием нового ввода привело к снижению доли свободных площадей. Среди событий начала года стоит отметить открытия первого в Киеве магазина польского обувного бренда ССС и первого в стране монобрендового магазина американской марки спортивной обуви и одежды Saucony", - цитируется в пресс-релизе аналитик компании JLL (Украина) Марианна Игнатьева.
По ее словам, развитие в Украине продолжают как украинские моно- и мультибрендовые фешн-магазины Jasmine (Vovk, Marsee's), так и иностранные (Ravin Jeans, Betty Barclay, Rinascimento, Springfield, LTB, LC Waikiki и др.).
Как отмечает JLL, доля вакантных площадей в качественных ТЦ Киева в первом квартале снизилась на 2,4 процентных пункта (п.п.) от уровня аналогичного периода прошлого года и составила 9,7%. Уменьшение показателя наблюдалось во всех районах Киева, за исключением Дарницкого и Деснянского, а наибольшее снижение произошло в Святошинском районе в результате постепенного заполнения ТРЦ Lavina Mall, введенного в конце 2016 года.
По данным компании, в январе-марте 2017 года в Киеве не былио открытий новых ТЦ, однако до конца года ожидается ввод трех торговых комплексов совокупной арендопригодной площадью 48 тыс. кв. м: ТЦ Smart Plaza (15 тыс. кв. м), ТРЦ Rive Gauche, фаза 1 (22 тыс. кв. м), «Ритейл Парк Петровка», фаза 1 (11 тыс. кв. м).
"Отсутствие ввода качественных торговых площадей и возобновление планов развития ритейлеров дали возможность действующим проектам сократить вакантность, качественно улучшить пул арендаторов, заменив тех, что демонстрировали низкий оборот, и повысить среднюю арендную ставку. Сегодня собственники ТЦ уделяют все больше внимания контролю за товарооборотом ритейлеров, соизмеряя ставку аренды с реальными продажами", - отметила руководитель отдела торговых площадей компании JLL (Украина) Екатерина Весна.
При этом она добавила, что в недавно открытых объектах новые договоры с арендаторами торговой галереи подписываются с фиксированным увеличением ставки в первые два-три года, так называемым step up rent.
"За это время торговые центры заполняют имеющиеся свободные площади, достигают прогнозной посещаемости, что в результате приводит к увеличению оборотов арендаторов", - резюмировала эксперт.
Jones Lang LaSalle предоставляет финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Портфель компании по управлению корпоративной недвижимостью к концу 2015 года включал 372 млн кв. м недвижимости по всему миру.
В целом к концу 2015 года компания включала свыше 280 офисов в 80 странах мира. Штат ее сотрудников - более 60 тыс. чел.
JLL в России и странах СНГ представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
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