Кабмин одобрил концепцию реформирования и развития угольной промышленности до 2020г

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил Концепцию реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года.

"Цель нашей концепции - это увеличение добычи угля с одновременным полным переводом шахт на бездотационность и самоокупаемость, с решением экологических и социальных проблем", - сказал представляющий документ министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

По его словам, министерство в ближайшие годы рассчитывает на полное замещение использования электростанциями страны антрацита углем газовой группы. Так, уже в 2017 году планируется снизить потребление теплоэлектростанциями (ТЭС) антрацита до 7 млн тонн по сравнению с 10 млн тонн - в 2016-м. При этом уже в 2019 году предполагается полностью отойти от сжигания ТЭС антрацита.

Министр уточнил, что на сегодня все госшахты являются убыточными и реализация концепции позволит до конца года вывести 70% шахт на безубыточность, из которых 50% будут приносить прибыль. К осени 2018 года министерство рассчитывает, что все госшахты будут работать безубыточно.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил необходимость дополнительного обсуждения целесообразности создания единой государственной компании для предотвращения возможных коррупционных проявлений.

"Важно определиться с этой государственной компанией, чтобы мы не создали "монстра" внутри угольной промышленности, который будет очагом коррупции. Поэтому проведем консультации. Возможно, стоит наблюдательный совет сделать, корпоратизировать. Давайте сделаем так, чтобы было прозрачно, открыто, понятно и не было никаких претензий", - сказал премьер.

Согласно документу, предполагается распределить шахты на перспективные и неперспективные. В том числе, шахты второй группы подлежат консервации (в случае отсутствия желающих их приватизировать, но с возможностью возобновления их работы на прибыльном уровне без господдержки) или ликвидации (отрабатывающие остаточные запасы без перспективы выхода на безубыточность).

Вывод шахт на безубыточность предполагается за счет оптимизации управленческого персонала, проведения прозрачных тендеров, оптимизации непрофильных активов и создания условий для снижения себестоимости производства продукции.

В 2017 году планируется добыча госшахтами 6,3 млн тонн угля, в 2018-м - 8,7 млн тонн, в 2019-м и 2020 гг. - свыше 10 млн тонн.

Госшахты в 2016 году произвели 5,8 млн тонн угля на 4,4 млрд грн. Убытки от производства составили 2,5 млрд грн. Из госбюджета было выделено 1,372 млрд грн на частичное покрытие расходов по себестоимости.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом - до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д - 18 млн 514,6 тыс. тонн.

Последняя редакция прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах - 5,302 млн тонн.

