Рада упростила привлечение иностранных инвестиций и трудоустройство иностранцев

Верховная Рада Украины отменила регистрацию иностранных инвестиций, упростила процедуру выдачи разрешений на применение труда иностранцев, а также упростила выдачу свидетельств на временное проживание в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект закона (№4541) во втором чтении на заседании украинского парламента во вторник проголосовало 239 народных депутатов.

Закон, в частности, отменяет регистрацию иностранных инвестиций, заменив ее формальным информированием для ведения государственной статистики.

Он также регулирует на уровне закона базовые аспекты оформления разрешения на применение труда иностранцев, лиц без гражданства. Ожидается, что эти изменения упростят привлечение иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочернего предприятия в Украине.

Кроме этого, принятый закон вносит изменения в регулирование процедуры выдачи свидетельств на временное проживание в Украине. Данные изменения предоставят право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие в украинских предприятиях, но не трудоустроены на нем. Парламентарии ожидают, что это позволит таким инвесторам проводить в Украине достаточное количество времени для контроля деятельности предприятий.

Как отметил один из авторов законопроекта нардеп от фракции "Самопомич" Сергей Кираль в ходе обсуждения инициативы перед голосованием, этот законопроект, по сути, касается исключительно четырех категории высокооплачиваемых IT-специалистов - выпускников 110 лучших вузов мира, а также представителей креативных профессий. По его словам, сегодня в Украине работают 9 тысяч таких иностранных сотрудников.

При этом народный депутат Виктор Пинзеник (фракция "Блок Петра Порошенко") обратил внимание на то, что согласно ныне действующему законодательству, внесший инвестиции и работающий в Украине иностранец каждый год обязан получать разрешение на работу в стране.

"Закон предусматривает, что разрешение будет даваться на три года. А для того, что бы не допустить к работе в Украине малоквалифицированных работников, закон устанавливает минимальные тре6ования по заработной плате", - отметил В.Пинзеник.

Он также подчеркнул, что данный закон не делает прорыва в инвестиционном климате страны, однако его можно расценивать как маленький шаг на пути к созданию благоприятного климата для иностранных инвестиций в Украине.

