Финансовые новости
- |
- 23.05.17
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рада упростила привлечение иностранных инвестиций и трудоустройство иностранцев
Верховная Рада Украины отменила регистрацию иностранных инвестиций, упростила процедуру выдачи разрешений на применение труда иностранцев, а также упростила выдачу свидетельств на временное проживание в Украине.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект закона (№4541) во втором чтении на заседании украинского парламента во вторник проголосовало 239 народных депутатов.
Закон, в частности, отменяет регистрацию иностранных инвестиций, заменив ее формальным информированием для ведения государственной статистики.
Он также регулирует на уровне закона базовые аспекты оформления разрешения на применение труда иностранцев, лиц без гражданства. Ожидается, что эти изменения упростят привлечение иностранных менеджеров и иностранных квалифицированных работников, что является необходимым на первых этапах развития дочернего предприятия в Украине.
Кроме этого, принятый закон вносит изменения в регулирование процедуры выдачи свидетельств на временное проживание в Украине. Данные изменения предоставят право получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие в украинских предприятиях, но не трудоустроены на нем. Парламентарии ожидают, что это позволит таким инвесторам проводить в Украине достаточное количество времени для контроля деятельности предприятий.
Как отметил один из авторов законопроекта нардеп от фракции "Самопомич" Сергей Кираль в ходе обсуждения инициативы перед голосованием, этот законопроект, по сути, касается исключительно четырех категории высокооплачиваемых IT-специалистов - выпускников 110 лучших вузов мира, а также представителей креативных профессий. По его словам, сегодня в Украине работают 9 тысяч таких иностранных сотрудников.
При этом народный депутат Виктор Пинзеник (фракция "Блок Петра Порошенко") обратил внимание на то, что согласно ныне действующему законодательству, внесший инвестиции и работающий в Украине иностранец каждый год обязан получать разрешение на работу в стране.
"Закон предусматривает, что разрешение будет даваться на три года. А для того, что бы не допустить к работе в Украине малоквалифицированных работников, закон устанавливает минимальные тре6ования по заработной плате", - отметил В.Пинзеник.
Он также подчеркнул, что данный закон не делает прорыва в инвестиционном климате страны, однако его можно расценивать как маленький шаг на пути к созданию благоприятного климата для иностранных инвестиций в Украине.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кто на ТВ не переживет кастрации русского языка
|Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат
|Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал написал заявление об отставке
|Киев намерен увеличить стоимость проезда до 5 гривен в метро и до 4 гривен в наземном транспорт с 15 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость светлых нефтепродуктов на АЗС 23 мая не изменилась
|Цена золота колеблется 23 мая на фоне событий в Манчестере и подорожавшего доллара
|Падение промпроизводства в Украине в апреле -2017 ускорилось на 6,1% к апрелю-2016 – Госстат
|Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал написал заявление об отставке
|Рада намерена ввести на законодательном уровне понятие зеленого туризма
|Рада упростила привлечение иностранных инвестиций и трудоустройство иностранцев
Это интересно
|Qualcomm продемонстрировала работу технологии зарядки электромобиля в движении
|Наушники Audeze LCDi4 оценены производителем в $2495
|BlackBerry поможет защитить "умные" автомобили от кибератак
|За картину Жана-Мишеля Баския заплатили 110 млн долларов
|Война с КНДР грозит подорожанием смартфонов
|SpaceX отправит на орбиту кремированные останки людей
|Skoda представила новую модель - компактный кроссовер Karoq