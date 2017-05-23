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Украина в апреле сократила выплавку стали более чем на четверть и остается вне ТОП-10 рейтинга Worldsteel
17:23 23.05.2017 |
Украина по итогам работы металлургических предприятий в апреле 2017 года сократила производство стали на 28,6% по сравнению с апрелем 2016 года - до 1,572 млн тонн, заняв 14-е место в рейтинге 67 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).
В апреле зафиксирован рост выплавки стали почти во всех странах первой десятки, кроме Южной Кореи и Италии.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля выглядит следующим образом: Китай (72,777 млн тонн, рост на 4,9%), Япония (8,752 млн тонн, рост на 3%), Индия (8,065 млн тонн, рост на 4,8%), США (6,717 млн тонн, рост на 1,8%), Россия (6,212 млн тонн, рост на 4,3%), Южная Корея (5,481 млн тонн, падение на 2,9%), Германия (3,842 млн тонн, рост на 8,1%), Турция (3,026 млн тонн, рост на 6,5%), Бразилия (2,895 млн тонн, рост на 25,9%) и Италия (1,976 млн тонн, падение на 6%).
В целом в апреле 2017 года 67 стран произвели 142,080 млн тонн стали, что на 5% выше апреля-2016.
По итогам четырех месяцев 2017 года первая десятка стран-производителей стали выглядит следующим образом: Китай (273,870 млн тонн, рост на 4,6%), Япония (34,982 млн тонн, рост на 1,9%), Индия (33,159 млн тонн, рост на 7,1%), США (27,009 млн тонн, рост на 2,9%), Россия (23,989 млн тонн, рост на 3,4%), Южная Корея (22,755 млн тонн, рост на 2,8%), Германия (14,818 млн тонн, рост на 3,4%), Турция (11,806 млн тонн, рост на 12%), Бразилия (11,143 млн тонн, рост на 14,4%) и Италия (8,106 млн тонн, рост на 2,5%).
Украина находится на 12-м месте (7,168 млн тонн, падение на 13,8%).
В целом в январе-апреле 2017 года 67 стран произвели 550,841 млн тонн стали, что на 5,2% выше января-апреля-2016.
По итогам всего 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (808,370 млн тонн, рост на 1,2%), Япония (104,772 млн тонн, падение на 0,3%), Индия (95,618 млн тонн, рост на 7,4%), США (78,619 млн тонн, падение на 0,3%), Россия (70,8 млн тонн, падение на 0,1%), Южная Корея (68,567 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (42,082 млн тонн, падение на 1,4%), Турция (33,163 млн тонн, рост на 5,2%), Бразилия (30,212 млн тонн, падение на 9,2%) и Украина (24,221 млн тонн, рост на 5,5%).
В целом за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
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