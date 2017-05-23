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Рева считает пенсионную реформу Кабмина не влияющей на инфляцию
15:26 23.05.2017 |
Министр социальной политики Андрей Рева считает, что проведение пенсионной реформы, которую предлагает Кабинет Министров, не повлияет на уровень инфляции.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українські Новини.
"Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счет дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может", - говорится в нем со ссылкой на министра.
Рева отметил, что по состоянию на 1 мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7,9 млрд гривен, что позволяет ожидать поступления в текущем году всей необходимой суммы для пересчета пенсий.
Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП Украины 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.
17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.
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