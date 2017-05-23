Рева считает пенсионную реформу Кабмина не влияющей на инфляцию

Министр социальной политики Андрей Рева считает, что проведение пенсионной реформы, которую предлагает Кабинет Министров, не повлияет на уровень инфляции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українські Новини.

"Повышение пенсий будет происходить не благодаря инфляционным деньгам, а за счет дополнительных поступлений средств из экономики, поэтому ни о какой инфляции речь идти не может", - говорится в нем со ссылкой на министра.

Рева отметил, что по состоянию на 1 мая Пенсионный фонд получил сверх плана 7,9 млрд гривен, что позволяет ожидать поступления в текущем году всей необходимой суммы для пересчета пенсий.

Как сообщали Українські Новини, Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста ВВП Украины 2% при инфляции 10% на конец 2017 года.

17 мая Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе.

Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).

Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.