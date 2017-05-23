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Ввод жилья в Украине за 3 мес. увеличился на 9,3%, без узаконенного самостроя - на 18,5% - Госстат
15:16 23.05.2017 |
Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 2 млн 9,3 тыс. м кв.
Как сообщила Государственная служба статистики, указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.
По данным Госстата, без учета домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и введенных по временному порядку принятия в эксплуатацию, показатель ввода жилья в январе-марте-2017 вырос на 18,5% по сравнению с январем-мартом-2016.
Согласно сообщению, в городских населенных пунктах в январе-марте-2017 введено в эксплуатацию 1 млн 470,4 тыс. кв. м общего объема жилья, в сельской местности - 538,9 тыс. кв. м.
При этом 57% общего объема жилья введено в домах с двумя и более квартирами, 42,6% - в одноквартирных домах и 0,4% - в общежитиях. В целом за три месяца текущего года введено в эксплуатацию 24,218 тыс. квартир, при этом в городских населенных пунктах - 19,512 тыс. квартир, в сельских введено 4,706 тыс. квартир. Средняя площадь квартир составила соответственно 72,2 кв. м и 111,4 кв. м.
В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-марте-2017 введено в эксплуатацию 53,3% общего объема жилья, в частности, в Киеве - 295,7 тыс. кв. м.
Согласно статданным, снижение объемов ввода жилья (без учета временного порядка) за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года зафиксировано в семи областях Украины, рост - в 17.
При этом наибольший рост зафиксирован в Полтавской области (в 6,5 раза, до 63,8 тыс. кв. м).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году объем введенного в Украине в эксплуатацию жилья без учета временно оккупированной территории АРК и Севастополя сократился на 15,2% по сравнению с 2015 годом - до 9 млн 366,8 тыс. кв. м, без узаконенного самостроя - сократился на 1,1% - до 9 млн 124,3 тыс. кв. м.
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