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Цена 4G-лицензии в диапазоне 1800 МГц составит 265 млн грн
14:18 23.05.2017 |
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации на очередном заседании 23 мая проголосовала за изменения в постановление Кабмина относительно размеров платы за выдачу радиочастотных в диапазоне 1800 МГц и одобрила предложения о внесении изменений в план использования радиочастот. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Решение было принято в рамках подготовки к 4G-конкурсу.
Учитывая действующую рентную плату в диапазоне 1800 МГц (23 тыс грн), стартовую стоимость лицензии на использование 10 МГц (2x5 МГц) во всех регионах Украины предлагается определить на уровне 265 млн грн.
Напомним, что НКРСИ недавно согласовала с мобильными операторами рефарминг радиочастот. В частности Киевстар, который контролирует более 50% спектра в 1800 МГц, объявил о готовности сдать часть частот для нужд конкурса в обмен на компенсацию.
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