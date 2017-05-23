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Украина будет пускать грузы в непризнанное Приднестровье только после согласования с Молдовой
19:06 22.05.2017 |
Транзит грузов в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику через территорию Украины будет осуществляться лишь при условии его согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.
Об этом говорится в разъяснении Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей относительно пропуска грузов в непризнанное Приднестровье.
"В соответствии с распоряжением главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 17 мая 2017 года №33 предусмотрено, что с 20 мая 2017 года пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, будет осуществляться лишь при условии его согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова", - говорится в сообщении.
В Госпродпотребслужбе добавляют, что указанное требование соответствует п. 14 Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ, согласно которому такое сотрудничество осуществляется между компетентными органами в области ветеринарной медицины Украины и Молдовы. А именно: во время импорта и международного транзита в обязательном порядке заблаговременно оформляются разрешения центральных государственных ветеринарных органов сторон, на территории которых ввозится и через территории которых транспортируется подконтрольный груз. С ними также согласовывается маршрут следования.
"Поскольку действие указанного соглашения не распространяется на отношения с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, с целью обеспечения его выполнения главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины принял соответствующее решение. Такое решение соответствует требованиям Всемирной организации охраны здоровья животных", - подчеркнули в госслужбе.
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