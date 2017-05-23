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Предприятия с оккупированных районов Донбасса в 2016 заплатили Украине налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн
17:16 22.05.2017 |
Предприятия, расположенные в оккупированных районах Донбасса, в 2016 году заплатили в сводный бюджет Украины налоги, а также перечислили единые социальные взносы (ЕСВ) на общую сумму 6 млрд 276,313 млн грн.
Такая информация содержится в ответе Государственной фискальной службы на запрос депутата Верховной Рады от "Самопомочи" Виктории Войцицкой.
В частности, предприятия, сменившие юридические адреса, на контролируемые Украиной территории, в прошлом году заплатили в сводный бюджет Украины 2 млрд 191,255 млн грн (в т.ч. 1 млрд 759,182 млн грн налогов и 432,073 млн грн таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 457,493 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 457,493 млн грн.
В свою очередь, предприятия, так и не сменившие свой юридический адрес, в 2016 году заплатили в сводный бюджет Украины 2 млрд 686,361 млн грн (в т.ч. 2 млрд 228,329 млн грн налогов и 458,033 млн грн таможенных платежей). Также, они перечислили ЕСВ на сумму 941,203 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 3 млрд 406,502 млн грн.
Кроме того, ГФС предоставила информацию по уплате налогов предприятиями, физически расположенными на линии столкновения. Они в прошлом году заплатили в сводный бюджет Украины 1 млрд 72,868 млн грн (в т.ч. 577,42 млн грн налогов и 495,448 млн грн таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 376,354 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 123,948 млн грн.
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