Предприятия с оккупированных районов Донбасса в 2016 заплатили Украине налогов и ЕСВ на 6,3 млрд грн

Предприятия, расположенные в оккупированных районах Донбасса, в 2016 году заплатили в сводный бюджет Украины налоги, а также перечислили единые социальные взносы (ЕСВ) на общую сумму 6 млрд 276,313 млн грн.

Такая информация содержится в ответе Государственной фискальной службы на запрос депутата Верховной Рады от "Самопомочи" Виктории Войцицкой.

В частности, предприятия, сменившие юридические адреса, на контролируемые Украиной территории, в прошлом году заплатили в сводный бюджет Украины 2 млрд 191,255 млн грн (в т.ч. 1 млрд 759,182 млн грн налогов и 432,073 млн грн таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 457,493 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 457,493 млн грн.

В свою очередь, предприятия, так и не сменившие свой юридический адрес, в 2016 году заплатили в сводный бюджет Украины 2 млрд 686,361 млн грн (в т.ч. 2 млрд 228,329 млн грн налогов и 458,033 млн грн таможенных платежей). Также, они перечислили ЕСВ на сумму 941,203 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 3 млрд 406,502 млн грн.

Кроме того, ГФС предоставила информацию по уплате налогов предприятиями, физически расположенными на линии столкновения. Они в прошлом году заплатили в сводный бюджет Украины 1 млрд 72,868 млн грн (в т.ч. 577,42 млн грн налогов и 495,448 млн грн таможенных платежей). Кроме того, они перечислили ЕСВ на сумму 376,354 млн грн. Налоговый долг по этой категории компаний составляет 123,948 млн грн.

