Транспортные предприятия Украины в январе-апреле увеличили перевозку грузов на 7,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-апреле 2017 года увеличили перевозку грузов на 7,7% по сравнению с январем-апрелем 2016 года – до 205,8 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 11,1% - до 110,2 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт возросла на 1,4% - до 91,1 млн тонн грузов. В частности, перевозки лома черных металлов увеличились на 18,5%, зерна и продуктов перемола – на 37,9%, строительных материалов – на 43%, нефти и нефтепродуктов – на 53,7%.

Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 43,8%, кокса – на 32,6%, химических и минеральных удобрений – на 29,6%, черных металлов – на 18%, каменного угля – на 16,4%, железной и марганцевой руды – на 4,5%, цемента – на 3,6%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 66,4%. По сравнению с январем–апрелем 2016 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 11,2%.

В январе–апреле 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 9,9%, газа – на 14,4%. Транзит нефти вырос на 8,8%, газа – на 22,4%. Вместе с этим перекачка аммиака, которая состояла только из транзита, сократилась на 42,2%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-апреле 2017 года сократилась на 12% - до 0,02 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле 2017г характеризуются следующими данными:

Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-апрелю 2016г млн тонн в % к январю-апрелю 2016г. Транспорт 110202,2 111,1 205,8 107,7 железнодорожный 63765,1 108,3 110,5 103,8 Автомобильный 11971,2 110,2 53,2 113,3 водный 1309,3 124,5 1,3 92,0 трубопроводный 33084,7 116,8 40,8 112,6 авиационный 71,9 99,6 0,02 88,0

Данные: Госстат

Пассажироперевозки в Украине в январе-апреле 2017г характеризуются следующими данными:

Пассажирооборот Перевезено пассажиров млн пас. км в % к январю-марту 2016г. млн в % к январю-марту 2016г. Транспорт 29961,5 110,7 1540,8 100,3 Железнодорожный 8221,7 108,1 53,1 102,2 Автомобильный 11261,7 102,4 676,0 100,0 Водный 3,7 78,0 0,03 96,7 Авиационный 5389,6 156,9 2,6 147,0 Трамвайный 1285,3 96,0 222,8 95,4 Троллейбусный 2000,8 102,3 351,2 101,6 Метрополитен 1798,7 103,5 235,1 103,7

Данные: Госстат