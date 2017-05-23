Транспортные предприятия Украины в январе-апреле увеличили перевозку грузов на 7,7% - Госстат

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 11,1% - до 110,2 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт возросла на 1,4% - до 91,1 млн тонн грузов. В частности, перевозки лома черных металлов увеличились на 18,5%, зерна и продуктов перемола – на 37,9%, строительных материалов – на 43%, нефти и нефтепродуктов – на 53,7%.
Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 43,8%, кокса – на 32,6%, химических и минеральных удобрений – на 29,6%, черных металлов – на 18%, каменного угля – на 16,4%, железной и марганцевой руды – на 4,5%, цемента – на 3,6%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 66,4%. По сравнению с январем–апрелем 2016 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 11,2%.
В январе–апреле 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти выросла на 9,9%, газа – на 14,4%. Транзит нефти вырос на 8,8%, газа – на 22,4%. Вместе с этим перекачка аммиака, которая состояла только из транзита, сократилась на 42,2%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-апреле 2017 года сократилась на 12% - до 0,02 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-апреле 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-апрелю 2016г
|млн тонн
|в % к январю-апрелю 2016г.
|Транспорт
|110202,2
|111,1
|205,8
|107,7
|железнодорожный
|63765,1
|108,3
|110,5
|103,8
|Автомобильный
|11971,2
|110,2
|53,2
|113,3
|водный
|1309,3
|124,5
|1,3
|92,0
|трубопроводный
|33084,7
|116,8
|40,8
|112,6
|авиационный
|71,9
|99,6
|0,02
|88,0
Данные: Госстат
Пассажироперевозки в Украине в январе-апреле 2017г характеризуются следующими данными:
|Пассажирооборот
|Перевезено пассажиров
|млн пас. км
|в % к январю-марту 2016г.
|млн
|в % к январю-марту 2016г.
|Транспорт
|29961,5
|110,7
|1540,8
|100,3
|Железнодорожный
|8221,7
|108,1
|53,1
|102,2
|Автомобильный
|11261,7
|102,4
|676,0
|100,0
|Водный
|3,7
|78,0
|0,03
|96,7
|Авиационный
|5389,6
|156,9
|2,6
|147,0
|Трамвайный
|1285,3
|96,0
|222,8
|95,4
|Троллейбусный
|2000,8
|102,3
|351,2
|101,6
|Метрополитен
|1798,7
|103,5
|235,1
|103,7
Данные: Госстат