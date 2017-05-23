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В январе-апреле объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 15,3% до 2,4 млрд гривен
16:39 22.05.2017 |
В январе-апреле 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 15,3% до 2 382,2 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 575,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 806,7 млн гривен (1 148,6 млн гривен и 917,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в апреле 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 8,4% и составил 756 гривен.
В январе-апреле субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 813 тыс. домохозяйств, что на 111,5 тыс., или на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 1 195,7 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 617,7 тыс.
Всего в январе-апреле за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 1 588,6 тыс. домохозяйств, что на 2,2% меньше по сравнению с январем-апрелем 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 62,9% обращений).
Количество домохозяйств, получивших субсидии в апреле 2017 года, составило 44,4% от общего количества домохозяйств Украины.
Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (66,5% и 62,9% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (16,4% и 27,3% соответственно).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,9% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-марте 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 14,6% до 2 065,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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