Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле вырос на 5,8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-апреле 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

В то же время, в апреле по сравнению с минувшим месяцем этот показатель уменьшился на 1,7%, а по сравнению с апрелем-2016 – увеличился на 6,1%.

По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-апрель составил 226,75 млрд грн

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (44,2 млрд грн), Днепропетровская (21,6 млрд грн), Харьковская (18,6 млрд грн), Одесская (17,2 млрд грн), Киевская (на 14,9 млрд грн), Львовская (13,1 млрд грн) и Запорожская (10,0 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 5,2%, (до 6,9 млрд грн), Луганской области – уменьшился на 0,3%, (до 1,762 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в апреле-2017 по сравнению с апрелем-2016 увеличился на 6,1%, по сравнению с мартом-2017 года – уменьшился на 1,8%, составив 43,27млрд грн.

Розничный товарооборот за январь-апрель 2017 года к соответствующему периоду 2016 года увеличился на 5,5% и составил 163,536 млрд грн

Оптовый товарооборот предприятий в январе-апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возрос на 0,1% и составил 511,74 млрд грн.

Согласно сообщению статведомства, наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юридических и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле), зафиксирован в Кировоградской (на 9,3%), Львовской (на 9,2%), Полтавской (на 8,4%), Одесской (на 7,9%) и Житомирской (на 7,7%), Сумской (на 7,4%), Киевской и Днепропетровской (на 7,3%), Черновицкой и Николаевской (на 6,8%) областях.



Оборот розничной торговли в январе-апреле 2017 года ¹

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2017 (млн. грн) Индексы физического объема оборота розничной торговли в апреле 2017 к апрелю- 2016 (в с опоставимых ценах), % Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-апреле 2017 к январю-апрелю- 2016 (в с опоставимых ценах), % Украина² 226749,7 106,1 105,8 Винницкая 5866,9 105,0 106,0 Волынская 4920,4 102,1 101,5 Днепропетровская 21640,4 109,5 107,3 Донецкая ³ 6897,4 102,4 105,2 Житомирская 5079,1 100,7 107,7 Закарпатская 5004,5 99,8 102,4 Запорожская 10047,9 105,6 105,3 Ивано-Франковская 5022,2 108,1 105,9 Киевская 14887,9 109,7 107,3 Кировоградская 4374,8 108,0 109,3 Луганская³ 1762,3 98,0 99,7 Львовская 13102,0 108,9 109,2 Николаевская 5207,2 107,1 106,8 Одесская 17177,0 115,7 107,9 Полтавская 6873,7 105,0 108,4 Ривненская 4398,9 105,0 102,0 Сумская 4489,4 107,0 107,4 Тернопольская 3325,7 104,3 106,5 Харьковская 18590,3 101,9 101,5 Херсонская 5060,4 102,9 103,9 Хмельницкая 5188,2 105,9 101,8 Черкасская 5368,7 96,9 105,0 Черновицкая 3586,6 101,4 106,8 Черниговская 4686,8 108,4 101,4 г. Киев 44191,0 102,9 105,2

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля

3 - Данные могут быть уточнены

Данные: Госстат