Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле вырос на 5,8% - Госстат

В то же время, в апреле по сравнению с минувшим месяцем этот показатель уменьшился на 1,7%, а по сравнению с апрелем-2016 – увеличился на 6,1%.
По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за январь-апрель составил 226,75 млрд грн
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: Киев (44,2 млрд грн), Днепропетровская (21,6 млрд грн), Харьковская (18,6 млрд грн), Одесская (17,2 млрд грн), Киевская (на 14,9 млрд грн), Львовская (13,1 млрд грн) и Запорожская (10,0 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 5,2%, (до 6,9 млрд грн), Луганской области – уменьшился на 0,3%, (до 1,762 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в апреле-2017 по сравнению с апрелем-2016 увеличился на 6,1%, по сравнению с мартом-2017 года – уменьшился на 1,8%, составив 43,27млрд грн.
Розничный товарооборот за январь-апрель 2017 года к соответствующему периоду 2016 года увеличился на 5,5% и составил 163,536 млрд грн
Оптовый товарооборот предприятий в январе-апреле 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возрос на 0,1% и составил 511,74 млрд грн.
Согласно сообщению статведомства, наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юридических и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле), зафиксирован в Кировоградской (на 9,3%), Львовской (на 9,2%), Полтавской (на 8,4%), Одесской (на 7,9%) и Житомирской (на 7,7%), Сумской (на 7,4%), Киевской и Днепропетровской (на 7,3%), Черновицкой и Николаевской (на 6,8%) областях.
Оборот розничной торговли в январе-апреле 2017 года ¹
|Оборот розничной торговли в январе-апреле 2017 (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в апреле 2017 к апрелю- 2016 (в с опоставимых ценах), %
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе-апреле 2017 к январю-апрелю- 2016 (в с опоставимых ценах), %
|Украина²
|226749,7
|106,1
|105,8
|Винницкая
|5866,9
|105,0
|106,0
|Волынская
|4920,4
|102,1
|101,5
|Днепропетровская
|21640,4
|109,5
|107,3
|Донецкая ³
|6897,4
|102,4
|105,2
|Житомирская
|5079,1
|100,7
|107,7
|Закарпатская
|5004,5
|99,8
|102,4
|Запорожская
|10047,9
|105,6
|105,3
|Ивано-Франковская
|5022,2
|108,1
|105,9
|Киевская
|14887,9
|109,7
|107,3
|Кировоградская
|4374,8
|108,0
|109,3
|Луганская³
|1762,3
|98,0
|99,7
|Львовская
|13102,0
|108,9
|109,2
|Николаевская
|5207,2
|107,1
|106,8
|Одесская
|17177,0
|115,7
|107,9
|Полтавская
|6873,7
|105,0
|108,4
|Ривненская
|4398,9
|105,0
|102,0
|Сумская
|4489,4
|107,0
|107,4
|Тернопольская
|3325,7
|104,3
|106,5
|Харьковская
|18590,3
|101,9
|101,5
|Херсонская
|5060,4
|102,9
|103,9
|Хмельницкая
|5188,2
|105,9
|101,8
|Черкасская
|5368,7
|96,9
|105,0
|Черновицкая
|3586,6
|101,4
|106,8
|Черниговская
|4686,8
|108,4
|101,4
|г. Киев
|44191,0
|102,9
|105,2
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2 – Включая данные розничного товарооборота предприятий (юрлиц и физических лиц-предпринимателей), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля
3 - Данные могут быть уточнены
Данные: Госстат