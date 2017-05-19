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Гройсман прогнозирует увеличение дефицита ПФ до 175 млрд гривен в 2018 в случае непринятия Радой предложенной пенсионной реформы
12:37 19.05.2017 |
Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует увеличение дефицита Пенсионного фонда на 34 млрд гривен до 175 млрд гривен в 2018 году в случае непринятия Верховной Радой предложенной Кабинетом Министров пенсионной реформы.
Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українські Новини.
"Дефицит Пенсионного фонда в этом году равняется 141 млрд гривен... В этой несправедливой и несовершенной пенсионной системе дефицит Пенсионного фонда будет только расти. Если ничего не сделать, в следующем году этот дефицит будет 175 млрд гривен, если ничего не сделать - то еще через год более 200", - сказал Гройсман.
По его словам, при таком положении дел через 3-4 года ПФ не сможет выплачивать даже пенсии в нынешних размерах.
Гройсман
"Мы на следующий год будем сохранять тот же дефицит Пенсионного фонда (при внедрении реформы), порядка 145 млрд гривен, он не будет расти", - добавил Гройсман.
Он отметил, что при росте доходов ПФ говорить об уменьшении дефицита можно будет с 2019 года.
Ранее премьер прогнозировал бездефицитный ПФ до 2024 года.
Как сообщали Українські Новини, 17 мая Кабинет Министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год и в результате составит 35 лет.
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