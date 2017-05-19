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Насалик: Украина рассматривает три направления поставки угля
12:31 19.05.2017 |
Украина получила подтверждение о визите рабочей группы из США 23 мая
Сейчас Украина рассматривает три направления поставок угля. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.
"Есть три направления, откуда мы собираемся закупать вместе с компаниями (уголь - ред.)... первая позиция - это все тот Richard Bay и в основном это контрактуются две компании: ДТЭК и Технова. Вторая позиция, рассматривается возможность по поставкам казахского угля . Третья позиция - это США ", - заявил Насалик. По его словам, украинская сторона получила подтверждение о визите рабочей группы по возможности обеспечения антрацитового угля из США, который запланирован на 23 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что американская рабочая группа приедет в Украину для определения механизма реализации закупки антрацита из США после 16 мая.
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