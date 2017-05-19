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Нацбанк и Кабмин договорились завершить процедуру реструктуризации ОВГЗ
12:23 19.05.2017 |
Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров и Национальный банк договорились завершить процедуру репрофайлинга (реструктуризации) облигаций внутреннего государственного займа до конца мая.
Об этом он сообщил в ходе заседания парламента в пятницу, передают Українські Новини.
"Мы договорились с НБУ, что до конца мая будут приняты все необходимы решения, и в июне выйдем с внесением изменений в госбюджет и первые 10 млрд гривен пойдут на дороги", - сказал он.
По словам премьер-министра, на строительство автомобильных дорог будут направлены 15 млрд гривен заложенные в госбюджет, а также 4 млрд гривен от перевыполнения таможенных поступлений в 1-й квартале.
Он прогнозирует, что размер финансирования реконструкции дорог может увеличиться, так как таможни демонстрируют хорошие перевыполнения.
Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.
Ожидается, что Минфин выпустит гривневые ОВГЗ с привязкой к инфляции для реструктуризации долга перед Национальным банком.
Кабинет Министров ранее рассчитывал направить на строительство автомобильных дорог в 2017 году 35 млрд гривен с привлечением средств от репрофайлинга.
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