Нацбанк и Кабмин договорились завершить процедуру реструктуризации ОВГЗ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет Министров и Национальный банк договорились завершить процедуру репрофайлинга (реструктуризации) облигаций внутреннего государственного займа до конца мая.

Об этом он сообщил в ходе заседания парламента в пятницу, передают Українські Новини.

"Мы договорились с НБУ, что до конца мая будут приняты все необходимы решения, и в июне выйдем с внесением изменений в госбюджет и первые 10 млрд гривен пойдут на дороги", - сказал он.

По словам премьер-министра, на строительство автомобильных дорог будут направлены 15 млрд гривен заложенные в госбюджет, а также 4 млрд гривен от перевыполнения таможенных поступлений в 1-й квартале.

Он прогнозирует, что размер финансирования реконструкции дорог может увеличиться, так как таможни демонстрируют хорошие перевыполнения.

Как сообщали Українські Новини, в начале года Национальный банк и Министерство финансов начали обсуждение реструктуризации ОВГЗ в портфеле Нацбанка.

Ожидается, что Минфин выпустит гривневые ОВГЗ с привязкой к инфляции для реструктуризации долга перед Национальным банком.

Кабинет Министров ранее рассчитывал направить на строительство автомобильных дорог в 2017 году 35 млрд гривен с привлечением средств от репрофайлинга.

