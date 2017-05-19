Импорт легковых авто в Украину вырос на 80%

В первом квартале текущего года на территорию Украины в режиме импорта было ввезено 39046 автотранспортных средств на 588,5 миллионов долларов США. Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, сообщает ассоциация «Укравтопром».

За три месяца на приобретение 28,9 тыс. легковых авто импортеры потратили $416,9 млн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт легковых автомобилей увеличился почти на 80%, а отток валюты на его приобретение вырос на $145,7 млн. При этом средняя таможенная стоимость одного ввезенного автомобиля снизилась по сравнению с прошлогодним показателем более чем на $2 тыс. и составила $14,4 тыс.

Причиной снижения средней стоимости ввозимой иномарки стало существенное изменение соотношения новых и бывших в эксплуатации автомобилей.

Так, по сравнению с первым кварталом прошлого года в импорте легковых автомобилей сильно выросла доля машин, бывших в эксплуатации. Если в 2016 году в общем объеме импорта они занимали лишь 27%, то в этом году - 42 процента.

Чаще всего за отчетный период в нашу страну легковые иномарки завозились из Германии - 7141 шт. За три месяца на поставках в Украину немцы заработали $101,2 млн. Однако доля новых машин в импорте из ФРГ составила всего лишь 27 процентов.

Япония, отгрузившая в Украину 3208 легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила $74,3 млн, стала поставщиком №2. Но при этом в импорте из Японии львиная доля - 92% принадлежала новым автомобилям. В результате эта страна по итогам первого квартала заняла лидирующую позицию в части поставок новых легковых автомобилей с результатом 2937 авто, а Германия оказалась на втором месте с показателем 1927 новых машин.