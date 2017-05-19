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Законопроект о пенсионной реформе требует доработки, - Данилюк
18:09 18.05.2017 |
Министр финансов Александр Данилюк считает, что законопроект о пенсионной реформе требует доработки.
Об этом он сообщил в четверг журналистам в кулуарах конференции Free Market Road Show Kyiv 2017, передают Українські Новини.
"Мы ее сейчас "дошлифуем" - есть несколько моментов, которые надо доработать", - сказал он.
Министр добавил, что после доработки законопроект будет направлен на утверждение в Верховную Раду.
Как сообщали Українські Новини, 17 мая Кабинет Министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.
Представленная премьер-министром Владимиром Гройсманом пенсионная реформа предусматривает введение единого подхода начисления пенсий для пенсионеров с использованием показателя средней заработной платы на уровне 3 764,4 гривны (на данный момент, в зависимости от года назначения пенсии, от 1 197,91 гривен до 3 764,4 гривен).
Также проект реформы предусматривает, что в 2018 году минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту будет повышен до 25 лет, а до 2028 года будет ежегодно повышаться на 1 год, и в результате составит 35 лет.
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