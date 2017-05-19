Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В январе-марте численность населения сократилась на 61,8 тыс. до 42,5 млн
18:06 18.05.2017 |
В течение января-марта 2017 года численность населения Украины сократилась на 61,8 тыс. человек и на 1 апреля составила 42 522,8 тыс. человек.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2017 года численность населения Украины сократилась на 0,4%, или на 180,4 тыс. человек по сравнению с январем-февралем 2016 года до 42 541,6 тыс. человек.
По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Беларуси "под Колю" переносят начало учебного дня
|Рада отменила возможность пересчета срока тюремного заключения по "закону Савченко"
|Градсовет Киева выбрал проект развязки на Шулявке со сносом "Большевика"
|Украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импорт легковых авто в Украину вырос на 80%
|Китай первым в мире добыл "горючий лёд" с морского дна
|Стоимость нефти перешла к росту 18 мая на ожиданиях продления венского соглашения по добыче
|Цена золота перешла к снижению 18 мая на фоне удорожания доллара
|Оптовые цены ДТ 18 мая обновили годовые минимумы
|18 мая в мелком опте дешевели бензин А-92 и ДТ, в рознице - цены стабильны
Это интересно
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей
|Сауна, пинг-понг, гамак: каким должен быть современный офис?