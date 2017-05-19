В январе-марте численность населения сократилась на 61,8 тыс. до 42,5 млн

В течение января-марта 2017 года численность населения Украины сократилась на 61,8 тыс. человек и на 1 апреля составила 42 522,8 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Данные приведены без учета аннексированной Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2017 года численность населения Украины сократилась на 0,4%, или на 180,4 тыс. человек по сравнению с январем-февралем 2016 года до 42 541,6 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.



