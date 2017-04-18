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МВФ не против осовременивания пенсий с октября - Рева
13:35 18.05.2017 |
Международный валютный фонд не возражает против инициативы Кабинета министров Украины об осовременивании пенсий с октября, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"МВФ знает о том, что мы будем проводить осовременивание пенсий. Никаких возражений относительно осовременивания пенсий они (МВФ - ИФ) не высказывали, не высказывают и, я надеюсь, не будут высказывать", - сказал министр журналистам после заседания правительства в четверг.
А.Рева отметил, что вопрос осовременивания пенсий является внутренним вопросом Украины. "Осовременивание пенсий - это наша ответственность правительства и спрашивать кого-либо, проводить осовременивание или нет, мы не будем", - добавил министр.
По его словам, законопроект уже передан в Национальный совет реформ и он рассчитывает, что заседание для его рассмотрения состоится на следующей неделе.
А.Рева считает, что в Верховную Раду законопроект может быть внесен в июне.
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Андрей Рева про "осовременивание" пенсий, реализации пенсионной реформы и дефиците пенсионного фонда.
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