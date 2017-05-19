Украина возобновляет лицензирование экспорта антрацита

Возобновить в 2017 году лицензирование экспорта антрацита по согласованию с Минэнергоугля для преодоления кризиса в энергетике, связанного с прекращением поставок антрацита с неконтролируемых территорий на Донбассе, решил Кабинет министров на заседании в четверг.

"Постановление принято с целью обеспечения равновесия на внутреннем рынке, предупреждения неконтролируемого вывоза антрацитового угля и обеспечения антрацитом украинских энергогенерирующих предприятий в полном объеме", – говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания.

МЭРТ уточняет, что согласование с Минэнергоугля будет осуществляться без привлечения экспортеров в порядке межведомственного обмена информацией.

"Лицензирование вводится временно, до полного преодоления кризисных явлений в энергетике, после чего будет отменено", – говорится в пояснительной записке к проекту постановления, имеющейся в распоряжении агентства.

Согласно ей, Совет национальной безопасности и обороны 16 февраля этого года поручил Кабинет министров неотложно обеспечить временный запрет экспорта из Украины каменного угля марки антрацит до преодоления кризиса в энергетике, возникшего в связи с блокадой поставок угля с неконтролируемых территорий на Донбассе.

Как сообщалось, Кабинет министров в конце 2016 года Украины исключил природный газ и антрацит из перечня товаров, подлежащих лицензированию при экспорте в 2017 году, тогда как несколько предыдущих лет экспорт газа и антрацита подлежал лицензированию и квотированию.

Согласно данным Госстата, в январе-феврале 2017 экспорт антрацита из Украины составил 61,1 тыс. тонн на $3,45 млн, из которых 24 тыс. тонн на $1,5 млн в Италию, 24,5 тыс. тонн на $1,2 млн в Турцию, 5,4 тыс. тонн на $0,3 млн в Польшу и 4,3 тыс. тонн на $0,25 млн в Боснию и Герцеговину. Его импорт был выше – 104,3 тыс. тон на $8,3 млн. Почти полностью он был из России – 101,1 тыс. тонн на $8,1 млн, и лишь небольшая партия в 3,3 тыс. тонн на $0,22 млн – из ЮАР.

За 2016 год из Украины было экспортировано 178,5 тыс. тонн антрацита на $10,7 млн, в том числе в Турцию – на $7,1 млн, Польшу – на $1,35 млн, Боснию и Герцеговину – на $1,07 млн. Импорт этого угля составил 933,4 тыс. тонн на $68,7 млн, в том числе из РФ 566,7 тыс. тонн на $45,8 млн и из ЮАР 366,7 тыс. тонн на $22,9 млн.