Служба безопасности Украины не намерена наносить внезапные визиты на частные предприятия, использующие подпавшую под санкции программу 1С.

Об этом сообщила заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина в ходе "круглого стола" на тему "Новые санкции в отношении страны-агрессора: что дальше?" в Киеве в среду.

"Программа 1С монополист рынка, работает много лет и очень неудобно будет бизнесу переходить на другие продукты. Могу сказать, что частного сектора это вообще не касается, мы не можем влиять на частный сектор, что-то ему навязывать, мы можем только рекомендовать обратить внимание на то, что данные, которые получаются от ваших бизнес-структур обрабатываются в РФ", - сказала она.

По словам Ю.Лапутиной, пользование российскими сервисами в условиях войны не совсем нормально, но это право частного бизнеса, пользоваться продуктом или нет.

"Решение, которое внедрено по 1С для государственных структур предусматривает, что этот фискальный год мы завершаем в действующем режиме, потому что прошли тендеры. В следующем фискальном году эта компания не сможет участвовать в тендерах и соответственно работать на этом рынке", - отметила Ю.Лапутина.

Она напомнила, что когда происходит определенное оперативное или следственное действие оно всегда осуществляется по решению суда.

"СБУ, на самом деле, не имеет никаких вопросов к частному сектору, который работает на законных основаниях и по вопросу 1С никто ни к кому приходить не будет. Кроме того, такие визиты выглядели бы абсурдным: мы должны были бы к каждому явиться, такого не будет, будет полностью соблюден закон", - резюмировала она.

Как сообщалось, ранее СБУ сообщила о разоблачении киевской фирмы, незаконно продававшей российский программный продукт "1С" на временно оккупированных террористами территориях Донбасса. Во время обысков в киевском офисе коммерсантов оперативники спецслужбы обнаружили документацию, подтверждающую факты противоправной продажи этого ПО на временно оккупированных территориях.

СБУ 26 апреля провела ряд обысков в восьми украинских компаниях, в частности в инвесткомпании "Драгон Капитал" и государственном ПАО "Укргазвыдобування", в связи с использованием ими специального ПО по контролю над персоналом "Стахановец", которое было квалифицировано как средство негласного контроля.

Между тем "Еврософтпром" заявлял, что программные продукты "1С: Предприятие", права на которые принадлежат украинскому "Еврософтпрому", не являются предметом досудебного расследования Службы безопасности Украины, не изымались, не являются незаконными.