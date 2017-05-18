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Штраф за нарушение решения о блокировке санкционных сайтов составит от 50 до 200 необлагаемых минимумов, - НКРСИ
Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации отмечает, что штраф за нарушение решения Совета национальной безопасности и обороны о блокировке попавших под санкции российских сайтов составит от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Об этом говорится в сообщении комиссии, передают Українські Новини.
"Статьей 145 Кодекса Украины об административных правонарушениях установлено, что нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере телекоммуникаций и пользование радиочастотным ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями, разрешениями - влечет наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан", - отметили в Нацкомиссии.
Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
В то же время согласно статье 148-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, нарушение порядка и условий предоставления услуг связи в сетях общего пользования влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщали Українські Новини, Интернет-ассоциация заявляет о невозможности блокировки провайдерами попавших под санкции российских сайтов.
Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам Yandex.
"Укртелеком" начал работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам.
Российская "1С" заявляет об отсутствии влияния санкций на обслуживание программных продуктов для бухучета.
Mail.Ru Group - основанная в 2005 году российская технологическая компания, среди активов которой социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", службы мгновенного обмена сообщениями ICQ и Агент Mail.Ru, служба электронной почты "Почта Mail.Ru", порталы Mail.ru и My.com и составляющие их службы.
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