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В январе-апреле Украина увеличила потребление электроэнергии на 1,5% до 52,7 млрд кВт-час
16:01 16.05.2017 |
В январе-апреле 2017 года Украина увеличила потребление электроэнергии (брутто) на 1,5%, или на 759,1 млн кВт-час до 52 728,5 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2016 (51 969,4 млн кВт-час).
Об этом свидетельствует баланс электроэнергии, обнародованный на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности, передают Українські Новини.
Промышленность за 4 месяца увеличила потребление на 2,6%, или на 427,6 млн кВт-час до 16 949,8 млн кВт-час.
Сельское хозяйство увеличило потребление электроэнергии в январе-апреле на 5,2%, или на 56,7 млн кВт-час до 1 143,4 млн кВт-час, транспорт - на 5,8%, или на 138,3 млн кВт-час до 2 513,4 млн кВт-час, строительство - на 19,2%, или на 58 млн кВт-час до 359,8 млн кВт-час.
Население увеличило потребление электроэнергии на 0,6%, или на 73,3 млн кВт-час до 13 174,3 млн кВт-час.
В январе-апреле 2017 года Украина увеличила производство электрической энергии на 2,1%, или на 1 125,8 млн кВт-час до 55 249,9 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2016 (54 124,1 млн кВт-час).
Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности о работе электроэнергетического комплекса, передают Українські Новини.
В частности в январе-апреле атомные электростанции (АЭС) увеличили производство электроэнергии на 8,1%, или на 2 361 млн кВт-час до 31 456 млн кВт-час по сравнению с январем-апрелем 2016 года (29 095 млн кВт-час).
В тоже время в январе-апреле ТЭС и ТЭЦ сократили производство электроэнергии на 10%, или на 2 085 млн кВт-час до 18 548 млн кВт-час по сравнению с январем-апрелем 2016 (20 633 млн кВт-час).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина сократила потребление электроэнергии на 0,8%, или на 1 139,9 млн кВт-час до 149 346 млн кВт-час по сравнению с 2015 годом.
В 2016 году Украина сократила производство электрической энергии на 1,8%, или на 2 848 млн кВт-час до 154 817,2 млн кВт-час по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (157 665,2 млн кВт-час).
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