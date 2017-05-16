В январе-апреле Украина увеличила потребление газа на 2,9% до 15,2 млрд куб. м за счет промышленности

В январе-апреле Украина увеличила общее потребление природного газа на 2,9%, или на 423 млн куб. м до 15,2 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (14,777 млрд куб. м) за счет роста потребления промышленными потребителями.

Об этом говорится в статистических данных Министерства энергетики и угольной промышленности о работе нефтегазового сектора за март, передают Українські Новини.

В частности, потребление газа промышленностью за 4 месяца увеличилось на 13,3% до 4 млрд куб. м, населением и бюджетными организациями - снизилось на 2,1% до 6,3 млрд куб. м, предприятиями ТКЭ - снизилось на 5,7% до 3,5 млрд куб. м.

Затраты газа на производственно-технические нужды и потери за этот период увеличились на 25,9% до 1,4 млрд куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина сократила потребление газа на 4,1%, или на 1 366 млн куб. м до 32 361 млн куб. м.

В 2015 потребление газа составило 33,7 млрд куб. м, в 2014 - 39,7 млрд куб. м, в 2013 - 50,36 млрд куб. м.