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Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в 2017
12:45 16.05.2017 |
Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост валового внутреннего продукта на 1,8% в 2017 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українські Новини.
"По итогам года мы ожидаем продолжения положительной динамики ВВП на уровне 1,8 (+/- 0,2%)", - сказано в нем.
Минэкономики отмечает, что экономика Украины по оперативным данным первого квартала текущего года сохраняет положительную динамику: рост ВВП по итогам января-марта составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вместе с тем по сравнению с 4 кварталом 2016 года с учетом сезонной корректировки зафиксировано его незначительное падение - на 0,3%.
Специалисты департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, отмечают, что его ключевой причиной стала транспортная блокада Донбасса.
"Новым испытанием 2017 года стало прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями в пределах Донецкой и Луганской областей, что сказалось на незначительном сокращении по сравнению с 4 кварталом 2016 года, реального ВВП. Однако в целом новый вызов не остановил начатый экономический рост, реальный ВВП в расчете на 1 квартал к 1 кварталу 2016 года увеличился на 2,4%", - считают в Минэкономики.
По оценке Минэкономразвития, рост сохранен благодаря активизации деятельности в сфере услуг, несмотря на отрицательную динамику ключевых производственных сфер - сельского хозяйства и промышленности.
"В целом, рост поддерживался не только внутренним спросом, но и внешним, который после сужения за последние 5 лет получил положительный толчок в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры на ключевых для нашей страны товарных рынках. Поддержкой позитивных процессов в экономике выступал рост заработных плат, постепенная стабилизация национальной валюты (ее курсовой и ценовой составляющих), продолжение процессов реформирования экономики и улучшение деловых ожиданий", - полагает МЭРТ.
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале ВВП повысился на 2,4%.
В госбюджет заложен прогноз роста ВВП в 2017 году на уровне 3%.
В марте Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП до 1,9%.
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