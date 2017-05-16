В апреле официальный уровень безработицы понизился на 0,1 п.п. до 1,4%

В апреле 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,1 процентный пункт до 1,4%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 мая 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 374,2 тыс. безработных.

На 1 апреля 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 406,8 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в апреле, составило 294,8 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 1 904 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,2 процентный пункт до 1,5%.