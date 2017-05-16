Минфин разработал дорожную карту реализации плана действий BEPS

Министерство финансов разработало дорожную карту реализации плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения) и представило ее для изучения экспертам.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

Из-за пробелов и несогласованности в национальном и международном налоговом законодательстве международные компании уменьшают или избегают обязательств по уплате налога на прибыль.

Таким образом, страны теряют поступления в бюджет.

За два года страны-члены ОЭСР и "Большая двадцатка" разработали план действий BEPS и программу расширенного сотрудничества для установления так называемых правил игры, по которым страны должны формировать стратегии налогового планирования.

Фирмы и компании, которые ранее могли избежать налогообложения, не смогут этого сделать, и государственный бюджет не потеряет поступления.

Такой механизм BEPS важен для развивающихся стран, поскольку они особенно зависят от налога на прибыль предприятий.

С 2017 года Украина присоединилась к программе расширенного сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и обязалась имплементировать так называемый минимальный стандарт плана действий BEPS - обязательные четыре мероприятия по пятнадцати предложенным.

Имплементация минимального стандарта плана действий BEPS позволит противодействовать агрессивному налоговому планированию, размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Имплементация минимального стандарта является обязательным требованием для всех стран-участниц программы расширенного сотрудничества.

Также Министерство финансов поддерживает инициативу по дальнейшей имплементации всех мероприятий плана действий BEPS в партнерстве с ОЭСР.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября 2016 года министр финансов Александр Данилюк передал официальное письмо о присоединении Украины к плану BEPS генеральному секретарю ОЭСР Хосе Анхелю Гуррии Тревиньо.

Украина присоединилась к плану действий BEPS с января 2017 года.