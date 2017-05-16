Китайская Xinwei намерена до 2018 г. установить на территории Украины 2,3 тыс. базовых станций высокоскоростного Интернета - Кубив

Китайская телекоммуникационная компания Xinwei Group планирует до 2018 года установить на всей территории Украины 2,3 тыс. базовых станций, обеспечивающих высокоскоростное интернет-покрытие.

"Телекоммуникационная Xinwei с 2016 года установила 150 базовых станций, которые обеспечили высокоскоростное интернет покрытие Киевской области. А к 2018 компания планирует установить еще 2300 базовых станций по всей Украине", - написал на своей странице Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

На сайте Xinwei Group в Украине отмечается, что компания совместно с украинским телекоммуникационным оператором "Просат" осуществляет проект по созданию сети мобильной широкополосной мультимедийной связи национального масштаба.

Как сообщалось, в сентябре 2014 года, ЧАО "Датагруп" договорился с корпорацией Xinweiо привлечении инвестиций в развитие проектов в Украине в сфере телекоммуникаций и высоких технологий, включая использование стандарта 4G.

Международная китайская компания Xinwei Group (Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd.) является одним из мировых лидеров в сфере коммуникаций. Технологии компании применяются в сферах безопасности, аэрокосмических коммуникаций, нефтедобычи, электроэнергии, водного хозяйства, транспортной отрасли и других.

Киевский офис Xinwei был открыт в Киеве в 2014 году.

