Китай готов участвовать в строительстве мощностей по производству ядерного топлива в Украине - Минэнергоугля

Китай готов участвовать в строительстве мощностей по производству ядерного топлива в Украине, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по итогам переговоров в рамках форума "Один пояс, один путь" в Пекине.

"Китайская сторона высказала заинтересованность в совместной реализации инвестиционного проекта на базе возводимой шахты на Новоконстантиновском месторождении урановых руд и готова принять участие в реализации проекта строительства на территории Украины производственных мощностей по изготовлению тепловыделяющих сборок для удовлетворения потребностей украинских АЭС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявлял об интересе со стороны Westinghouse и одной из французских компаний к строительству завода по фабрикации ядерного топлива в Украине.