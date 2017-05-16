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Легковые авто в Украине за 4 мес. выпускал только "Еврокар", существенно выросло производство автобусов
14:48 15.05.2017 |
Производство легковых автомобилей в январе-апреле 2017 года, по предварительным данным ассоциации "Укравтопром", выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1,691 тыс. ед., при этом все автомобили по-прежнему выпущены производителем Skoda - ЧАО "Еврокар" (Закарпатская обл.).
По данным ассоциации, за этот период 2016 года также практически все легковые автомобили были выпущены "Еврокаром" - из 815 произведенных авто только 4 ед. выпущены Запорожским автозаводом.
Таким образом, "Еврокар" за январь-апрель текущего года нарастил производство авто почти в 2,1 раза.
В апреле "Еврокар" выпустил 570 автомобилей, что втрое превысило показатель апреля-2016 года, и на 1,4%, или 8 автомобилей - марта-2017.
В то же время продолжает простаивать легковое производство на ЗАЗе и в корпорации "Богдан".
В январе-апреле ЗАЗ выпустил 160 других автотранспортных средств, в том числе 153 коммерческих авто и семь автобусов (за тот же период 2016 года - только четыре легковых авто), однако в апреле - только два автобуса против 44 коммерческих и двух автобусов в марте.
Как информирует ассоциация, наивысшую динамику роста по итогам четырех месяцев вновь продемонстрировало производство автобусов: их выпущено 220 ед. против 11 ед. за тот же период 2016 года.
В том числе 100 ед. произведены заводом "Черкасский автобус" ( в том числе 30 - в апреле), 32 ед. - Часовоярским автобусным заводом (4 в апреле), 37 ед. - Черниговским автозаводом корпорации "Эталон" (9 ед), семь - ЗАЗом, 37 ед. - корпорацией "Богдан" (в апреле - 67 ед.). За тот же период 2016-го года 10 автобусов выпустил "Богдан" и один - Черкасский автобус.
При этом в апреле выпущен 51 автобус против одного в апреле 2016 года и 81 - в марте текущего.
Ассоциация напоминает, что статистику по грузовым автомобилям "по неизвестным причинам" не предоставляет их единственный производитель - ПАО "АвтоКрАЗ", а коммерческих авто в январе-апреле зарегистрировано 153 ед., которые выпущены ЗАЗом (за тот же период 2016 года произведено 250 ед., выпущенные "АвтоКрАзом").
Как сообщалось, в 2016 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось 23,2% по сравнению с 2015 годом - до 4,34 тыс. ед. При этом "Еврокар" увеличил производство автомобилей Skoda почти на 94% - до 3,937 тыс. ед., тогда как ЗАЗ сократил выпуск авто на 89% - до 403 ед. Выпуск автобусов снизился на 64,2% - до 321 ед.
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