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Украина и Китай договорились о строительстве моста возле Кременчуга и реконструкции Шулявского путепровода
09:46 15.05.2017 |
Такая договоренность достигнута во время встречи украинской делегации под председательством первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива и руководства Китайской корпорации дорог и мостов (China Road and Bridge Corporation), которая состоялась в Пекине, сообщает Правительственный портал.
По словам Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.
Он предложил завершить подготовительные работы по этим проектам не позднее сентября, чтобы после этого можно было перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ с корпорацией.
«Сейчас будет создана рабочая группа для комплексной проработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора», - сказал Кубив.
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