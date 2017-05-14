Украинские мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина", провайдер услуг кабельного телевидения и интернет-доступа "Воля" и администрация президента Украины не подвергались кибератакам с использованием вируса WannaCry, сообщили в пресс-службах этих компаний и госорганов.

Как отметили агентству "Интерфакс-Украина" в компании "Киевстар", атаки вируса на серверы оператора и жалобы среди 0,8 млн пользователей фиксированного интернета оператора не зафиксированы. Тем не менее, "Киевстар" советует пользователям использовать антивирусные системы и соблюдать осторожность.

В "Vodafone-Украина" отметили, что также не фиксировали атак вируса.

"Принимаем профилактические меры", - добавили в пресс-службе оператора.

В провайдере "Воля" также подтвердили отсутствие атак этого вируса.

В администрации президента Украины в комментарии агентству заявили, что госорган не пострадал от кибератак.

"Администрация президента Украины не пострадала, относительно других государственных органов информации не имею", - прокомментировал заместитель главы администрации президента, секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив.

Ранее, российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась РФ.

По их данным, атака совершалась через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin.

