S&P оценивает долговые выплаты Украины в 2017-2020гг более чем в $20 млрд

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings оценивает выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение 2017-2020 гг. более чем в $20 млрд, или около 21% ВВП в 2017 году, сообщается в обзоре S&P.

Агентство при этом ожидает, что Украина полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в 2017 году (по оценкам S&P стране предстоит выплатить $2,6 млрд) и в 2018 году ($3,9 млрд), учитывая средства официальных кредиторов, существующие резервы иностранной и национальной валюты НБУ, а также способность правительства привлекать финансирование на внутреннем и внешнем рынках.

S&P также ожидает в этом году успешного размещения украинским правительством еврооблигаций, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В то же время, отмечено в обзоре агентства, выплаты обязательств в 2019 году в сумме $7,5 млрд - главным образом основной суммы долга по суверенным еврооблигациям и выплаты международным финансовым институтам, включая $1 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) - по-прежнему зависят от способности правительства проводить реформы, требуемые программой Международного валютного фонда (МВФ), и способности рефинансировать часть долга с помощью средств, привлекаемых на международных рынках.

S&P также отмечает большой объем условных обязательств страны, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в судах: выпущенные Украиной еврооблигаций на сумму $3 млрд, держателем которых является Российская Федерация, и в отношении иска ПАО "Газпром" (РФ) к НАК "Нафтогаз Украины" в связи с неплатежами по контракту "бери или плати" (take-or-pay) в размере $31,8 млрд (НАК "Нафтогаз Украины" также выдвинул встречный иск ПАО "Газпром" на значительную сумму).

"Указанные обязательства представляют собой риск для показателей бюджета и устойчивости долга. Судебное решение арбитражного суда в отношении "Нафтогаза Украины", как ожидается, будет вынесено 30 июня 2017 года, в то время как разбирательства в отношении выпущенных Украиной еврооблигаций, держателем которых является Российская Федерация, могут занять больше времени. Тем не менее, насколько мы понимаем, даже неблагоприятное для Украины решение арбитражного суда в отношении еврооблигаций не ухудшит ее способность обслуживать реструктурированные и вновь выпущенные облигации, поскольку замораживание этих платежей по решению суда юридически невозможно", - сообщается в обзоре S&P.

Как сообщалось, S&P Global Ratings 12 мая подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B".

Прогноз по долгосрочным рейтингам - "стабильный". Рейтинг Украины по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".

