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S&P прогнозирует рост ВВП Украины в 2017г на 1,9%, в 2018г - на 2,8%
13:43 13.05.2017 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 1,9% и ускорение динамики 2018 году до 2,8%.
"Мы прогнозируем прирост ВВП в 2017 году на 1,9%, несмотря на риски, связанные с недавней блокадой на востоке страны. Мы ожидаем дальнейший рост уровня потребления в течение прогнозируемого периода в результате повышения минимальной заработной платы, снижения уровня инфляции и постепенных улучшений на рынке труда", - сообщается в обзоре S&P.
Помимо этого, дальнейшее экономическое восстановление поддерживают проводимые властями реформы, способствующие притоку инвестиций в ключевые секторы, такие как сельское хозяйство и строительство, а также вступившее в силу в 2016 году Соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, которое частично компенсировало сокращение экспорта в Россию.
"Мы полагаем, что это приведет к среднегодовым показателям роста ВВП на уровне 2,7% в 2017-2020 гг.", - считают аналитики S&P.
Агентство также отмечает, что по мере стабилизации экономики страны и роста экспорта дефицит счета текущих операций (СТО) составит в среднем 3,3% ВВП в 2017-2020 гг. и будет финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций (ПИИ), поддержки со стороны международных организаций-кредиторов и зарубежных заимствований.
Согласно оценкам S&P, внешний долг Украины за вычетом ликвидных активов в 2017-2020 гг. в среднем составит 131% поступлений по СТО, в то время как потребности во внешнем финансировании как процент поступлений по СТО и доступных для использования резервов составят 137%.
Тем не менее, добавляет агентство, оба показателя начнут снижаться, поскольку рост поступлений по СТО по-прежнему будет поддерживаться высокими показателями экспорта.
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