Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратится в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве, которые достигают 7% от суммы, выделенной на работы.

Об этом глава правительства заявил в эфире «112 Украина» в пятницу вечером.

«Важно качественно ремонтировать дороги и привести всех к ответственности, кто делал плохо. На 5 лет формируем план по восстановлению дорог. На дорожном строительстве работают откаты - я обращусь в НАБУ. Уже внесли изменения в законы, обналичить теперь очень трудно. Но до 7% выводят - за это надо руки в кандалы», - сказал премьер.

По его словам, на около 30% дорог, отремонтированных в прошлом году, был обнаружен брак.

«Виновные будут наказаны», - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.

По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.