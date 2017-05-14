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Гройсман хочет обратиться в НАБУ для расследования "откатов" на дорожном строительстве
09:42 13.05.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен обратится в Национальное антикоррупционное бюро для расследования коррупционных откатов на дорожном строительстве, которые достигают 7% от суммы, выделенной на работы.
Об этом глава правительства заявил в эфире «112 Украина» в пятницу вечером.
«Важно качественно ремонтировать дороги и привести всех к ответственности, кто делал плохо. На 5 лет формируем план по восстановлению дорог. На дорожном строительстве работают откаты - я обращусь в НАБУ. Уже внесли изменения в законы, обналичить теперь очень трудно. Но до 7% выводят - за это надо руки в кандалы», - сказал премьер.
По его словам, на около 30% дорог, отремонтированных в прошлом году, был обнаружен брак.
«Виновные будут наказаны», - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 млрд грн.
По данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн.
По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 млрд грн из заявленных правительством около 20 млрд грн.
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