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Информация об агентстве
S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-/B"
21:29 12.05.2017 |
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.
Как говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН, рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "uaBBB-".
Агентство отмечает, что поступление очередного транша кредита Международного валютного фонда говорит о прогрессе, достигнутом правительством и Национальным банком Украины при проведении экономических реформ, а возобновление притока инвестиций и высокий урожай позволили стране вернуться к экономическому росту.
При этом S&P полагает, что крупные выплаты по внешнему долгу в 2019 году в сочетании с потенциальными обязательствами по арбитражному разбирательству между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", решение по которому должно быть в июне 2017 года, по-прежнему являются угрозой для своевременного обслуживание долга.
"Прогноз "стабильный" отражает наше мнение о том, что в течение следующих 12 месяцев правительство Украины будет иметь доступ к поддержке официальных кредиторов, проводя реформы на фискальном, финансовом и экономическом фронтах", - отмечается в сообщении агентства.
Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в декабре 2016 года подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины на уровне "B-/B" со стабильным прогнозом.
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