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Минфин с начала апреля получил заявки на возмещение НДС почти на 10 млрд грн
18:56 12.05.2017 |
Министерство финансов Украины с начала апреля получило заявки на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 9,96 млрд грн, сообщается на веб-сайте ведомства.
"Сумма бюджетного возмещения НДС по заявкам, поданным после 1 апреля, которая может быть согласована в автоматическом режиме в мае, составляет 9,706 млрд грн (2,869 тыс. налогоплательщиков) и в июне - 254,32 млн грн (81 налогоплательщик)", - указывает Минфин.
Министерство также напоминает, что за время функционирования реестра уже возмещено более 11 млрд грн по заявкам, поданным в течение апреля, и заявкам, по которым числился невозмещенный остаток по состоянию на 1 апреля 2017 года.
Как сообщалось, Минфин в начале апреля запустил электронный реестр возмещения НДС. По словам А.Данилюка 50-60% всей коррупции в Государственной фискальной службе (ГФС) было связано именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям, поскольку этот процесс никто не мог контролировать, и ни у кого, "кроме ограниченного круга государственников" ГФС, не было доступа к информации.
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