Количество миллионеров в Украине за 2016г сократилось почти на четверть

В Украине в 2016 году 3,504 тыс. чел. задекларировали доход более 1 млн грн, что на 1,180 тыс. декларантов меньше, чем годом ранее, сообщил и. о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, данные которого приведены на веб-сайте Кабинета министров.

В то же время М.Продан отметил, общие суммы доходов миллионеров по сравнению с прошлым годом выросли на 13%, или на 3,2 млрд грн.

И. о. главы ГФС также уточнил, что большинство граждан, задекларировавших свыше 1 млн грн дохода, учитываются в Киеве - 1,686 тыс. Еще 287 миллионеров - в Харьковской, 216 - Днепропетровской, 211 в Одесской областях.

В целом в течение декларационной кампании 2016 года декларации об имущественном состоянии и доходах подали около 513 тыс. граждан. Наиболее активные - жители Запорожской - б50 тыс. чел., Одесской - около 46 тыс. чел., Николаевской - 44 тыс. чел., Днепропетровской областей - около 38 тыс. чел.

"Общая сумма задекларированных доходов составляет 50,8 млрд грн, что на 1,4 млрд грн, или на 4% больше, чем за 2015 год. По данным деклараций, гражданами определены к уплате налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц в сумме 1,62 млрд грн, что на 10%, или на 141,6 млн грн больше, чем в 2015 году, и военного сбора в сумме 226,5 млн грн, что на 18,5 млн грн больше предыдущего года , - констатировал М.Продан.

Он также добавил, что наибольшие суммы налоговых обязательств задекларировано гражданами, проживающими в Киеве (670,5 млн грн) и Киевской области (131,8 млн грн).

Кроме того, более 65 тыс. чел. воспользовалось правом на налоговую скидку. Им будет возвращено из бюджета 110,6 млн грн налога на доходы физлиц.

